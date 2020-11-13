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Риски и авантюры: что сулят звёзды 14 ноября

13 ноября 2020, 16:00
Фото: pixabay.com
Раков ждёт карьерный рост, а Тельцам выпадет счастливый шанс. На Дев упадёт информационный коллапс, а Весам может поступить весьма заманчивое предложение. Подробнее — в гороскопе.

Овен

Совсем скоро перед Овнами откроются новые возможности. Но переменам суждено свершиться только в том случае, если к этому приложить усилия, а не сидеть на месте, сложа руки. Если Овны готовы рискнуть — можно решаться на глобальные изменения, например, сменить работу или место проживания. Главное, не бояться перемен!

Телец

Тельцы дождутся того, чего так долго ждали. Благодаря счастливой возможности они смогут осуществить любые планы. Но нужно быть внимательным, чтобы заметить долгожданный шанс. Поэтому стоит прислушиваться к окружающему и своей интуиции.

Близнецы

Завтра Близнецы, скорее всего, будут заниматься тем, что им не нравится. Вероятно, придётся работать в непривычном месте. Но, тем не менее, вопросы, которые нужно будет решить, будут под силу представителю данного знака.

Рак

День благоприятный для карьерного роста. В это время есть шанс продвинуться вперёд, следуя конкретным шагам. Если же плана нет, Ракам стоит подумать о нём ближе к вечеру, дома. А вот на работе следует держать руку на пульсе событий — может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что они способны.

Лев

Чтобы решить свои дела, Львам придётся сделать несколько шагов назад. Даже если со стороны это будет выглядеть как отступление, со временем это станет толчком для дальнейшего развития. Звёзды обещают, что завтрашняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее — с временной передышкой в войне.

Дева

Завтра Девы могут столкнуться с весьма противоречивой информацией по какому-то вопросу. Вполне вероятно, что придётся распутывать сложные задачи, которые свалятся на голову. Разбираться со всеми проблемами придётся самостоятельно и очень быстро, иначе головоломки будут преследовать Дев на протяжении длительного времени.

Весы

Завтра Весам может поступить весьма заманчивое предложение, однако им не стоит сразу же на него соглашаться! Не исключена провокация: кто-то пообещает «золотые горы», а на деле это окажется поле с чертополохом. Не нужно завтра доверять всем и во всех вопросах. Будьте внимательнее и недоверчивее.

Скорпион

Планы Скорпионов будут меняться с неимоверной скоростью. Вполне вероятно, что это произойдёт по не зависящим от них причинам, а, может, в этом будут виноваты они сами. К обстоятельствам придётся приспосабливаться. Если у Скорпионов получится это сделать — перемены будут на пользу.

Стрелец

На Стрельцов нападёт вялость и усталость. Дела будут идти медленно. День склоняет к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Нужно ситуацию принять: если организму и мозгу нужна передышка, её нужно дать. Сделав завтра себе небольшую поблажку, Стрелец с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Козерог

Девиз дня для Козерогов — риск в любых делах. Но звёзды предупреждают, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ею злоупотреблять и способен подстраховаться. На удачу нужно надеяться, но самому опускать руки нельзя.

Водолей

День для Водолеев будет наполнен потенциалом. Энергия и коммуникабельность помогут Водолеям добиться успеха в любом деле. Главное — не суетиться и не пытаться взяться за всё сразу. При этом все дела нужно будет выполнить до конца.

Рыбы

Завтра склонные к риску и здоровым авантюрам Рыбы могут торжествовать — это их день! Звёзды предлагают рискнуть, ведь результат, скорее всего положительный, долго не заставит себя ждать. День сложится удачно при условии, что вы не переоцените свои силы и не будете пробовать то, что может оказаться для вас сомнительным.

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