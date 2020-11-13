Подросток может сесть в тюрьму за распространение интимных фото своей знакомой

Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего парня. Юноша сделал интимные фото своей знакомой и отправил их ей через соцсеть. За распространение порноматериалов ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации регионального следкома, в октябре текущего года 16-летний белгородец на свой фотоаппарат сделал снимки обнажённой 16-летней знакомой. По версии следствия, парень был пьян. На просьбы девушки удалить снимки парень не отреагировал. Спустя некоторое время юноша через соцсеть отправил интимные фото знакомой потерпевшей. Правоохранители возбудили в отношении 16-летнего белгородца уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни, изготовление и публичная демонстрация материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего с использованием интернета. В настоящее время следователи выясняют все причины преступления. Если вину подростка докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Материалы по теме Тела девушек, похищенных в Старом Осколе, до сих пор не найдены Наркотики у старооскольца нашли через порно в соцсети Белгородский отдел «К» задержал мужчину за распространение порно в соцсети