Подросток может сесть в тюрьму за распространение интимных фото своей знакомой

По информации регионального следкома, в октябре текущего года 16-летний белгородец на свой фотоаппарат сделал снимки обнажённой 16-летней знакомой. По версии следствия, парень был пьян.
На просьбы девушки удалить снимки парень не отреагировал. Спустя некоторое время юноша через соцсеть отправил интимные фото знакомой потерпевшей.
Правоохранители возбудили в отношении 16-летнего белгородца уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни, изготовление и публичная демонстрация материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего с использованием интернета.
В настоящее время следователи выясняют все причины преступления. Если вину подростка докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.