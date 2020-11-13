ОСИГ предложил Путину объявить 2021 год годом детского туризма

Когда Путин в 2012 году выступал с посланием Федеральному собранию, то неоднократно подчеркивал необходимость развития специальных познавательных туристических маршрутов для детей. По словам президента, они должны стать доступными для всех детей, где бы они ни проживали. Об этом пишет NEWS.ru.