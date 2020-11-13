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Posted 13 ноября 2020, 13:54

Published 13 ноября 2020, 13:54

Modified 18 сентября 2022, 11:03

Updated 18 сентября 2022, 11:03

ОСИГ предложил Путину объявить 2021 год годом детского туризма

ОСИГ предложил Путину объявить 2021 год годом детского туризма

13 ноября 2020, 13:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой сделать 2021 годом детского туризма в России.

Когда Путин в 2012 году выступал с посланием Федеральному собранию, то неоднократно подчеркивал необходимость развития специальных познавательных туристических маршрутов для детей. По словам президента, они должны стать доступными для всех детей, где бы они ни проживали. Об этом пишет NEWS.ru.

В этом году коронавирусная инфекция оказала отрицательное влияние на туристическую отрасль в целом и, в частности, на детский туризм, заявил исполнительный директор, вице-президент ОСИГ Алексей Волков. Пандемия не позволила детям отдохнуть как следует и посетить экскурсионные маршруты. Это нужно исправить в следующем году, считает Волков.

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