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Компания выплатила белгородцу долг по зарплате, чтобы не потерять автомобиль

13 ноября 2020, 09:13
Фото: Бел.Ру
Сотрудники Губкинского районного отделения судебных приставов заставили компанию выплатить многотысячный долг по зарплате сотруднику. Однако перед этим им пришлось объявить в розыск имущество организации.

ООО «Агрегатдизельмоторс» не выплатило жителю Губкина свыше 329 тыс. рублей зарплаты. Отдавать долг руководство не спешило, а на требования приставов не реагировало. По данным УФССП по области, к общей сумме добавился исполнительский сбор в 23 тыс. рублей.

Сотрудник управления выяснил, что организация имеет два автомобиля. Но глава компании отказался предоставлять данные о них, заявив, что не знает, где находятся машины.

В итоге удалось найти Mitsubishi Lancer — на него наложили арест и передали на оценку. Только после этого руководство «Агрегатдизельмоторс» погасило долг перед белгородцем и оплатило исполнительский сбор.

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#Новости#Арест имущества#Судебные приставы#Долг по зарплате#Общество
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