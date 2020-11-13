Компания выплатила белгородцу долг по зарплате, чтобы не потерять автомобиль

ООО «Агрегатдизельмоторс» не выплатило жителю Губкина свыше 329 тыс. рублей зарплаты. Отдавать долг руководство не спешило, а на требования приставов не реагировало. По данным УФССП по области, к общей сумме добавился исполнительский сбор в 23 тыс. рублей.
Сотрудник управления выяснил, что организация имеет два автомобиля. Но глава компании отказался предоставлять данные о них, заявив, что не знает, где находятся машины.
В итоге удалось найти Mitsubishi Lancer — на него наложили арест и передали на оценку. Только после этого руководство «Агрегатдизельмоторс» погасило долг перед белгородцем и оплатило исполнительский сбор.