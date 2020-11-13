Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФАС завела дело на администрацию Старого Оскола из-за антиконкурентного соглашения

13 ноября 2020, 09:51
Фото: Бел.Ру
Власти Старооскольского городского округа сорвали заключение концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения. Дело в отношении администрации находится на рассмотрении ФАС.

В ведомстве сообщили, что мэрия собиралась заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам. Потенциальным инвестором выступило АО «Теплоэнерго», учредителем которого является департамент имущественных и земельных отношений администрации горокруга.

Его предложение появилось на портале госзакупок для поиска более выгодных вариантов. О готовности сообщили «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье». Однако старооскольская администрация отменила постановление и лишила их шанса на доступ к объектам.

По этому факту антимонопольная служба открыла дело, после чего появился отзыв предложения о заключении концессионного соглашения за август 2019 года от АО «Теплоэнерго». В действиях властей и компании комиссия ФАС усмотрела нарушения законодательства.

Материалы по теме
ФАС открыла дело против администрации Старооскольского округаФАС оштрафовала ответственных за завышенный мусорный тариф в Белгородской областиАдминистрация в Белгородской области добилась отмены предупреждения от ФАС
#Новости#Администрация#ФАС России#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18