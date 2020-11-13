ФАС завела дело на администрацию Старого Оскола из-за антиконкурентного соглашения

В ведомстве сообщили, что мэрия собиралась заключить концессионное соглашение по муниципальным объектам. Потенциальным инвестором выступило АО «Теплоэнерго», учредителем которого является департамент имущественных и земельных отношений администрации горокруга.
Его предложение появилось на портале госзакупок для поиска более выгодных вариантов. О готовности сообщили «Барнаульский водоканал» и «Новогор-Прикамье». Однако старооскольская администрация отменила постановление и лишила их шанса на доступ к объектам.
По этому факту антимонопольная служба открыла дело, после чего появился отзыв предложения о заключении концессионного соглашения за август 2019 года от АО «Теплоэнерго». В действиях властей и компании комиссия ФАС усмотрела нарушения законодательства.