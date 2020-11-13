Ещё 163 случая внебольничной пневмонии выявили у белгородцев за сутки

Начальник белгородского депздрава Наталия Зубарева сообщила о том, что в регионе за сутки выявили 163 случая внебольничной пневмонии. Она добавила, что 161 пациента с этим диагнозом сразу госпитализировали. Учитывая, что в больницу сейчас отправляют только пациентов с серьёзными сопутствующими заболеваниями или сложным течением болезни, статистика довольно тревожная.