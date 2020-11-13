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Ещё 163 случая внебольничной пневмонии выявили у белгородцев за сутки

13 ноября 2020, 12:15
Фото: Бел.Ру
В белгородском департаменте здравоохранения озвучили статистику прироста заболеваемости по региону. Помимо 164 случаев коронавирусной инфекции, у жителей области выявили 163 случая внебольничной пневмонии.

Начальник белгородского депздрава Наталия Зубарева сообщила о том, что в регионе за сутки выявили 163 случая внебольничной пневмонии. Она добавила, что 161 пациента с этим диагнозом сразу госпитализировали. Учитывая, что в больницу сейчас отправляют только пациентов с серьёзными сопутствующими заболеваниями или сложным течением болезни, статистика довольно тревожная.

Также в области за сутки выявили 164 пациента с новой коронавирусной инфекцией. У взрослых коронавирус подтвердился в 149 случаях, у детей — в 15 случаях. При этом школы переводить на дистанционное обучение не собираются.

Напомним, что вчера на территории Белгородской области выявили 159 человек с внебольничной пневмонией. Госпитализированы были 157 пациентов.

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