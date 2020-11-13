Ещё 163 случая внебольничной пневмонии выявили у белгородцев за сутки

Начальник белгородского депздрава Наталия Зубарева сообщила о том, что в регионе за сутки выявили 163 случая внебольничной пневмонии. Она добавила, что 161 пациента с этим диагнозом сразу госпитализировали. Учитывая, что в больницу сейчас отправляют только пациентов с серьёзными сопутствующими заболеваниями или сложным течением болезни, статистика довольно тревожная.
Также в области за сутки выявили 164 пациента с новой коронавирусной инфекцией. У взрослых коронавирус подтвердился в 149 случаях, у детей — в 15 случаях. При этом школы переводить на дистанционное обучение не собираются.
Напомним, что вчера на территории Белгородской области выявили 159 человек с внебольничной пневмонией. Госпитализированы были 157 пациентов.