Белгородцу грозит четыре года тюрьмы за кражу 44 банок консервов

По данным УМВД по области, 11 ноября автоинспекторы заметили, как из магазина на ул. Попова выбежал мужчина с пакетом. Они попытались его догнать, но злоумышленник успел сесть в автомобиль и уехал.
Однако скрыться от полицейских грабителю не удалось — его остановили и задержали. По предварительной версии, 43-летний местный житель воспользовался отсутствием сотрудников магазина и украл с полки 44 банки рыбных консервов.
В отношении мужчины завели уголовное дело. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы.