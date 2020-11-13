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Белгородцу грозит четыре года тюрьмы за кражу 44 банок консервов

13 ноября 2020, 09:18
Фото: Бел.Ру
В Белгороде сотрудники ДПС задержали мужчину, который практически на их глазах украл из магазина продукты. Позже оказалось, что раньше его уже судили за имущественные преступления.

По данным УМВД по области, 11 ноября автоинспекторы заметили, как из магазина на ул. Попова выбежал мужчина с пакетом. Они попытались его догнать, но злоумышленник успел сесть в автомобиль и уехал.

Однако скрыться от полицейских грабителю не удалось — его остановили и задержали. По предварительной версии, 43-летний местный житель воспользовался отсутствием сотрудников магазина и украл с полки 44 банки рыбных консервов.

В отношении мужчины завели уголовное дело. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

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