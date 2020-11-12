Наталия Зубарева прокомментировала надпись «Зубареву в отставку» в Белгороде

Там трудятся 92 специалиста, которые работают наравне с медицинскими организациями, практически без выходных, праздничных дней и регламентов рабочего времени. У них рабочий день может заканчиваться в 22:00 или 23:00. Это те люди, которые сегодня добросовестно выполняют свой долг, также болеют и друг друга заменяют.Наталия Зубарева