Наталия Зубарева прокомментировала надпись «Зубареву в отставку» в Белгороде

В Белгороде около горбольницы № 2 неизвестные активисты публично поблагодарили врачей за их работу, поздравили экономистов и правоохранителей с праздником, а также «проскандировали» «Зубареву в отставку». Световая надпись появилась на фасаде многоэтажного дома поздно вечером 11 ноября.
Данную ситуацию прокомментировала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Она отметила, что это спланированная акция и кто-то целенаправленно нагнетает сложившуюся ситуацию в здравоохранении.
Это спланированный вариант систематического раскачивания информационного пространства и создание негативной повестки. У кого-то есть заинтересованность, чтобы в эту сложную пору для отрасли здравоохранения в целом и для руководителей провоцировать общий негатив. Это как минимум аморально и безнравственно. Наталия Зубарева
Зубарева также отметила, что помимо медиков в сложной ситуации оказались и сотрудники регионального департамента здравоохранения.
Там трудятся 92 специалиста, которые работают наравне с медицинскими организациями, практически без выходных, праздничных дней и регламентов рабочего времени. У них рабочий день может заканчиваться в 22:00 или 23:00. Это те люди, которые сегодня добросовестно выполняют свой долг, также болеют и друг друга заменяют.Наталия Зубарева