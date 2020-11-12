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Наталия Зубарева прокомментировала надпись «Зубареву в отставку» в Белгороде

12 ноября 2020, 12:00
Фото: ИА "БелРу"
Вчера, 11 ноября, в областном центре неизвестные провели публичную акцию около горбольницы № 2. Активисты вывели световую надпись на многоэтажку. В одном из пунктов значилось «Зубареву в отставку». Ситуацию прокомментировала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева.

В Белгороде около горбольницы № 2 неизвестные активисты публично поблагодарили врачей за их работу, поздравили экономистов и правоохранителей с праздником, а также «проскандировали» «Зубареву в отставку». Световая надпись появилась на фасаде многоэтажного дома поздно вечером 11 ноября.

Фото: Группа Скорая Молодёжная Помощь (основная)

Данную ситуацию прокомментировала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Она отметила, что это спланированная акция и кто-то целенаправленно нагнетает сложившуюся ситуацию в здравоохранении.

Это спланированный вариант систематического раскачивания информационного пространства и создание негативной повестки. У кого-то есть заинтересованность, чтобы в эту сложную пору для отрасли здравоохранения в целом и для руководителей провоцировать общий негатив. Это как минимум аморально и безнравственно. Наталия Зубарева

Зубарева также отметила, что помимо медиков в сложной ситуации оказались и сотрудники регионального департамента здравоохранения.

Там трудятся 92 специалиста, которые работают наравне с медицинскими организациями, практически без выходных, праздничных дней и регламентов рабочего времени. У них рабочий день может заканчиваться в 22:00 или 23:00. Это те люди, которые сегодня добросовестно выполняют свой долг, также болеют и друг друга заменяют.Наталия Зубарева

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