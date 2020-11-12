Хофиз Шахиди — «Наука это авангард прогресса»

«Десять лет назад одна пациентка обратилась в Минздрав, рассчитывая на гуманное решение. В акте милосердия к женщине власти дали добро на использование методик доктора Славина. Через несколько недель вторая пациентка с таким же диагнозом сделала запрос на ровно ту же процедуру. Ей отказали. Прошло десять лет, первая пациента прекрасно себя чувствует, ей сделали вторую операцию из-за природы рецидивного заболевания. Судьба второй пациентки решилась десять лет назад — к сожалению, её больше нет с нами», — Хофиз Шахиди.