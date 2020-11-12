Хофиз Шахиди — «Наука это авангард прогресса»

Posted 12 ноября 2020, 08:27
Published 12 ноября 2020, 08:27
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
«Человек — один из 5 миллионов видов, появившихся в результате эволюции на Земле. COVID-19 напомнил людям — царь экосистемы отнюдь не Homo Sapiens и планета спокойно обойдётся без нас. Но не наоборот», — напоминает председатель GTL Group Хофиз Шахиди.
Ради борьбы с раком, Профессор Славин основал центр трансплантации стволовых клеток и иммунотерапии при «Хассаде» — самом крупном университетском госпитале в Иерусалиме.
«Вместе с семьёй мы следили за развитием пандемии с февраля 2020. В Тель-Авиве мы познакомились с профессором Славиным — 78 летним специалистом по внутренним болезням, доброкачественным заболеваниям и иммунотерапии рака», — рассказал Хофиз Шахиди.
Команда учёных профессора Славина разработала процедуру пересадки стволовых клеток для лечения рака без рисков для реципиента. Эффективность процедуры столь высока, что позволяет лечить тяжёлые генетические и аутоиммунные заболевания. Методика команды Славина справляется с гемобластозами, крупными опухолями, неврологическими, системными и ортопедическими заболеваниями без токсичной химиотерапии и рисков для пациента.
«Вирусы существуют более пяти миллионов лет и за время тесного сожительства с людьми они давно встроены в ДНК человека», – отметил профессор Славин.
Благодаря команде Славина, заболевания, ранее считавшиеся неизлечимыми или условно излечимыми, стали вопросом нескольких процедур. Однако сразу после приобретения известности минздрав Израиля начал ряд исков против профессора.
Но учёный не собирался останавливаться перед давлением чиновников — ему удалось выиграть шесть дел подряд, отстояв заслуги клиники перед всем человечеством.
Верховный суд Израиля не увидел в поступках Славина ничего незаконного. В свою очередь, Минздрав издал новый закон, который ограничивает деятельность Славина и его команды. Сегодня применение методик профессора возможно только в странах с гибким законодательством.
«Человечество должно научиться жить по новому пути. Поменять ориентиры и отношения к планете и своему здоровью. Доверие науке, авангарду прогресса и открытость новому – и есть такой путь», — Хофиз Шахиди.
Несмотря на законодательный запрет деятельности для команды Славина, люди продолжали обращаться к ним за помощью. Недоверие к науке со стороны властей вылилось в одну поучительную историю.
«Десять лет назад одна пациентка обратилась в Минздрав, рассчитывая на гуманное решение. В акте милосердия к женщине власти дали добро на использование методик доктора Славина. Через несколько недель вторая пациентка с таким же диагнозом сделала запрос на ровно ту же процедуру. Ей отказали. Прошло десять лет, первая пациента прекрасно себя чувствует, ей сделали вторую операцию из-за природы рецидивного заболевания. Судьба второй пациентки решилась десять лет назад — к сожалению, её больше нет с нами», — Хофиз Шахиди.
В Германии к заслугам Славина относятся, как подобает: профессор обучает своей методике других учёных, правительство разрешает использование практик для лечения онкобольных. В Тель-Авиве ситуация для нуждающихся пациентов обстоит иначе.
Профессору Славину поручили должность меддиректора команды по разработке вакцины от коронавируса. В результате было запущено конвейерное производство вакцины на мощностях биотехнологической компании в Берлине. Вакцина предназначена для заражённых пациентов, находящихся в группе риска: пенсионеров и людей с ослабленным иммунитетом.
«Иммунотерапевтические процедуры, разработанные более 30 лет назад проф. Славиным, могут стать единственным шансом для тех, кто резистентен к обычным методам», — Хофиз Шахиди.
За пять миллионов лет совместного существования, вирусы успели внедриться в ДНК человека. Нашему иммунитету знаком ответ на вирусное вмешательство, но ничего лучше, чем создала сама природа и Бог для борьбы с болезнями, нет. В 21 веке мы стали терять нашего надёжного помощника — иммунитет, причины тому разные: начиная от экологических проблем и заканчивая техногенным влиянием на здоровье.
«Ситуация двоякая: с одной стороны, мы загрязняем океаны и воздух, с другой – отравляем свой организм производимой в индустриальном масштабе пищей. На свободном капиталистическом рынке крупные корпорации конкурируют друг с другом и побеждает тот, у кого себестоимость самая низкая. Ингредиенты такой продукции дешёвые и некачественные», — считает Хофиз Шахиди.
Не нужно быть гением, чтобы понимать уровень техногенного влияния на наше здоровье, достаточно посмотреть на реальное положение вещей. Своими действиями бесповоротно меняют состояние биосферы планеты. Изменяется иммунный ответ человека на вирусы, ослабляя тем самым защиту организма. Лактоза, пестициды, глютен, кукурузный крахмал и пальмовое масло не делают иммунитет крепче.
«При помощи ослабленного штамма куриного гриппа вакцина запускает неспецифические механизмы иммунитета, управляемые секрецией интерферонов. Затем активирует иммунную систему для индукции антивирусных реакций клетками организма: Т-телами и антителами», — проф. Славин.
Понимая ситуацию с ущербом иммунитету, проф. Славин разработал лекарство, способное мобилизовать собственные силы организма для борьбы с вирусом. На первой стадии процесса костный мозг больного начинает производство Т-Лимфоцитов. Вторая стадия заключается в «обмане» заражённых клеток.
«Проблематика COVID-19 в том, что, размножаясь, вирус проникает в лёгкие человека и мягкие ткани прежде, чем иммунная система успевает среагировать. В ряде случаев, когда спасти больного невозможно, иммунитет активирует последнюю линию обороны и начинается сильная воспалительная реакция — цитокиновый шторм, убивающий человека», — проф. Славин.
Опираясь на факт, что наш организм привык бороться с вторгшимися вирусами, проф. Славин руководствуется методикой активации природного иммунитета.
«Для вакцины используется ослабленный штамм гриппа домашней курицы, который вызывает немедленную интерферон-опосредованную резистентность. Тем, кто задаётся этичностью или целесообразностью лечения одного патогенного вируса путём инокуляции другого, следует вспомнить историю первой в мире вакцины. В 19 столетии Эдварду Дженнеру удалось победить вирус чёрной оспы, Valoria, который убивал от 20 до 80% заражённых. В препарате Эдварда применялась вакцина с возбудителем коровьей оспы — и это стало первой успешной вакциной в истории», — проф. Славин.
Совместный проект Хофиза Шахиди и доктора Славина основан на разработке новых штаммов терапевтических вирусов для борьбы с будущими эпидемиями и раковыми опухолями. Находясь на стыке науки, общим знаменателем проекта выступает терапия вторжения патогенов при помощи терапевтических вирусов и борьба с раковыми заболеваниями.
Благодаря немецкой компании Biotech и наработкам команды Славина, были созданы 10 000 лечебных комплектов, которые сейчас находятся в распоряжении клиники. Комплекты можно получить бесплатно и применять, как обычные капли в нос.
«Как только нашу вакцину утвердят, мы будем рады предоставить её бесплатно. Используя биореакторы, можно производить огромное количество препарата всего за несколько дней. Мы начнём с выпуска небольших количеств препарата для тяжелобольных, а затем расширим выпуск по необходимости», — Хофиз Шахиди.
Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило немедленное начало программе по ускорению лечения коронавируса (CTAP). В таких условиях игнорирование безопасной и жизненно важной вакцины профессора Славина может иметь плачевные последствия для человечества.
«О методе проф. Славина необходимо узнать всему миру и как можно скорее. Как никогда ранее решение одного волевого лидера, независимого от глобальных корпораций, повлияет на историю всего человечества. Это сложно, ведь в корпорациях сосредоточены огромные средства, а бюрократическая система не позволяет таким, как доктор Славин, спасать человеческие жизни», — Хофиз Шахиди.
Природа в который раз напоминает человечеству, кто настоящий хозяин планеты. Перед лицом крошечного вируса бессильны все. Болеют как обычные люди, так и миллиардеры, премьер-министры, принц Монако, пресс-секретарь президента РФ.
От Сан-Пауло до Бомбея и Монако разница между богатыми и бедными стёрта — пандемия одинаково беспощадна ко всем. Эта история должна научить людей жить по другим ценностям и поменять своё отношение к планете и общественному здоровью.
Открытость новому и доверие истинной науке следует воспринимать, как авангард прогресса.
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