В Белгородской области насчитывается более 16 тысяч официально безработных

Всего на учёте в службе занятости состоит 17,6 тыс. белгородцев. С начала года за помощью в трудоустройстве к специалистам ведомства обратились почти 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Статистику озвучили на совещании с участием руководителей управления по труду и занятости населения области и городских и районных центров занятости населения. На 1 ноября на учёте в службе занятости состояли 17 552 человека. Официально статус безработного имели 16 026 из них. В службу занятости на начало ноября поступило 23 088 вакансий от работодателей Белгородской области. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,91%, коэффициент напряжённости — 0,69 чел./место. Всего с начала года в службу занятости обратились 99 768 белгородцев, 45 786 из них искали работу. Трудоустроить в итоге удалось 27 157 человек. Профориентацию прошли 36 950 обратившихся. На профобучение направили 1376 жителей региона. Социальные выплаты — пособие по безработице, материальную помощь и стипендии на время профобучения — назначили 27 953 белгородцам. Материалы по теме В Белгородской области безработным с детьми подняли пособие на 3 тыс. рублей Безработных россиян за месяц стало на 93 тыс. больше Белгородская область обошла соседей по числу вакансий на одного безработного