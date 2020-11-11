Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области насчитывается более 16 тысяч официально безработных

11 ноября 2020, 10:19
Фото: ИА "Бел.Ру"
Всего на учёте в службе занятости состоит 17,6 тыс. белгородцев. С начала года за помощью в трудоустройстве к специалистам ведомства обратились почти 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Статистику озвучили на совещании с участием руководителей управления по труду и занятости населения области и городских и районных центров занятости населения. На 1 ноября на учёте в службе занятости состояли 17 552 человека. Официально статус безработного имели 16 026 из них.

В службу занятости на начало ноября поступило 23 088 вакансий от работодателей Белгородской области.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,91%, коэффициент напряжённости — 0,69 чел./место.

Всего с начала года в службу занятости обратились 99 768 белгородцев, 45 786 из них искали работу. Трудоустроить в итоге удалось 27 157 человек. Профориентацию прошли 36 950 обратившихся. На профобучение направили 1376 жителей региона.

Социальные выплаты — пособие по безработице, материальную помощь и стипендии на время профобучения — назначили 27 953 белгородцам.

Материалы по теме
В Белгородской области безработным с детьми подняли пособие на 3 тыс. рублейБезработных россиян за месяц стало на 93 тыс. большеБелгородская область обошла соседей по числу вакансий на одного безработного
#Новости#Безработные#Белгородская область#Служба занятости#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18