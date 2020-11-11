В Белгородской области насчитывается более 16 тысяч официально безработных

Статистику озвучили на совещании с участием руководителей управления по труду и занятости населения области и городских и районных центров занятости населения. На 1 ноября на учёте в службе занятости состояли 17 552 человека. Официально статус безработного имели 16 026 из них.
В службу занятости на начало ноября поступило 23 088 вакансий от работодателей Белгородской области.
Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,91%, коэффициент напряжённости — 0,69 чел./место.
Всего с начала года в службу занятости обратились 99 768 белгородцев, 45 786 из них искали работу. Трудоустроить в итоге удалось 27 157 человек. Профориентацию прошли 36 950 обратившихся. На профобучение направили 1376 жителей региона.
Социальные выплаты — пособие по безработице, материальную помощь и стипендии на время профобучения — назначили 27 953 белгородцам.