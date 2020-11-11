В Белгороде прошла встреча экспертов по обучению иностранных студентов в России

Posted 11 ноября 2020, 07:37
Published 11 ноября 2020, 07:37
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
Организаторами мероприятия стали Российский университет дружбы народов и Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
Конференция состоялась в очном режиме с применением дистанционных технологий и объединила более 150 участников. Они обсуждали требования к руководителям, сотрудникам международных служб вузов по обеспечению привлечения, обучения и комфортного пребывания иностранных студентов в российских вузах в условиях удвоения их численности.
Почётными гостями межрегиональной конференции, принявшими участие в её открытии, стали:
С приветственным словом выступил ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев, отметивший важность проведения данной конференции.
Данная конференция позволит нам провести встречу экспертов в сфере международного сотрудничества, заинтересованных в постоянном повышении привлекательности и конкурентоспособности российского образования. Ведь все мы стремимся к ежегодному повышению узнаваемости и бренда российского образования на международном образовательном рынке.Сергей Глаголев, ректор опорного вуза Белгородской области
Поприветствовал участников и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Кучеренко Пётр Александрович. Он подчеркнул, что перед российской системой высшего образования стоит амбициозная задача — увеличить к 2024 году численность иностранных студентов российских вузов до 425 000 человек.
Участниками межрегиональной научно-практической конференции «Экспорт образования как основа экономического развития региона: российский и международный опыт» стали руководители вузов и их филиалов, руководители и сотрудники международных служб вузов, руководители и сотрудники подразделений вузов, обеспечивающих приём, пребывание и обучение иностранных обучающихся, в том числе дистанционно, представители региональных и федеральных органов власти, работодатели.
В рамках конференции прошли круглые столы — дискуссионные площадки, на которых участники выступали с докладами и обсуждали поднимаемые проблемы. На дискуссионной площадке «Обмен опытом: лучшие практики» выступил проректор по международной деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова Лесовик Руслан Валерьевич.
Он рассказал, что в настоящее время в университете действует 112 международных соглашений и уже свыше пяти лет реализуется программа включённого обучения с Хулуньбуирским институтом (Китай).
Особое внимание в университете уделяется программам обучения на английском языке в соответствии с растущими потребностями рынка образовательных услуг. БГТУ им. В.Г. Шухова первым среди технических вузов РФ открыл программы обучения иностранных студентов на английском языке по инженерным специальностям.Руслан Лесовик
Также функционировали две площадки, посвящённые главной теме 2020 года — условия работы в период пандемии COVID-19: «Использование дистанционных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и «Рекомендации по началу учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».