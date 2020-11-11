В Белгороде прошла встреча экспертов по обучению иностранных студентов в России

Конференция состоялась в очном режиме с применением дистанционных технологий и объединила более 150 участников. Они обсуждали требования к руководителям, сотрудникам международных служб вузов по обеспечению привлечения, обучения и комфортного пребывания иностранных студентов в российских вузах в условиях удвоения их численности.