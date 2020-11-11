Кем будет работать Михаил Ефремов в белгородской колонии

Ефремов будет отбывать наказание за ДТП со смертельным исходом в колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области.
По словам источника, Михаил очень заинтересован в условно-досрочном освобождении. Одно из условий для этого — необходимость работать или освоить специальность.
В колонии можно работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Также Ефремов может работать в клубе.
Напомним, вчера, 10 ноября, артист отметил свой 57-й день рождения в одиночестве в СИЗО № 3 Белгорода. Туда его поместили на карантин на 20 дней.
Авария с участием актёра произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве. Автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого от полученных травм умер на следующий день.
Ранее в колонии № 4 отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.