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Кем будет работать Михаил Ефремов в белгородской колонии

11 ноября 2020, 13:24
Фото: Бел.Ру
О возможных профессиях для отбывающего наказание актёра рассказал источник ТАСС.

Ефремов будет отбывать наказание за ДТП со смертельным исходом в колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области.

По словам источника, Михаил очень заинтересован в условно-досрочном освобождении. Одно из условий для этого — необходимость работать или освоить специальность.

В колонии можно работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Также Ефремов может работать в клубе.

Напомним, вчера, 10 ноября, артист отметил свой 57-й день рождения в одиночестве в СИЗО № 3 Белгорода. Туда его поместили на карантин на 20 дней.

Авария с участием актёра произошла в июне этого года на Садовом кольце в Москве. Автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого от полученных травм умер на следующий день.

Ранее в колонии № 4 отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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