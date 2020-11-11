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Posted 11 ноября 2020,, 06:46

Published 11 ноября 2020,, 06:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородской области урезали квоту на мигрантов

11 ноября 2020, 06:46
Российские власти распределили квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ мигрантам на будущий год. Белгородская область из всего Черноземья примет больше всего иностранцев.

Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Так, регион сможет принять в следующем году 1 тыс. мигрантов. При этом на 2020-й цифра была выше — 1750.

Воронежской области выделили 400 разрешений, Курской и Липецкой — по 500. Тамбовская область получила 450. Если рассматривать распределение квот по ЦФО, то лидером здесь оказалась Московская область — 2,5 тыс.

В целом субъектам выдано 39 325 разрешений. Столице направлено 2 тыс., Петербургу — 1,2 тыс. Судя по открытым источникам, федеральные власти сократили объёмы по всем регионам — в текущем году квота насчитывала 60 270 разрешений, а в 2019-м — 83 480.

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#Новости#Общество#Мигранты#Правительство РФ#Квота
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