Белгородской области урезали квоту на мигрантов

Posted 11 ноября 2020,, 06:46
Published 11 ноября 2020,, 06:46
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Так, регион сможет принять в следующем году 1 тыс. мигрантов. При этом на 2020-й цифра была выше — 1750.
Воронежской области выделили 400 разрешений, Курской и Липецкой — по 500. Тамбовская область получила 450. Если рассматривать распределение квот по ЦФО, то лидером здесь оказалась Московская область — 2,5 тыс.
В целом субъектам выдано 39 325 разрешений. Столице направлено 2 тыс., Петербургу — 1,2 тыс. Судя по открытым источникам, федеральные власти сократили объёмы по всем регионам — в текущем году квота насчитывала 60 270 разрешений, а в 2019-м — 83 480.