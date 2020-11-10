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В Воронежской области сломался автобус Белгород — Донецк

10 ноября 2020, 08:58
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
В салоне находилось 19 пассажиров. Транспорт отбуксировали в Ростовскую область, из Белгорода отправили новый автобус для перевозки людей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Автобус Белгород — Донецк сломался на 258-м км трассы Воронеж — Луганск в Кантемировском районе. Полицейские на месте установили, что у транспорта проблемы со сцеплением. В салоне находилось 19 пассажиров.

Проезжавший мимо КамАЗ помог переместить автобус Mercedes на асфальтированную площадку. После детального осмотра автоинспекторы вызвали грузовой эвакуатор, который отбуксировал транспорт в село Михайловка Ростовской области для ремонта.

Из Белгорода отправили новый автобус, на нём пассажиры продолжили путь.

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