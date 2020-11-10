В Воронежской области сломался автобус Белгород — Донецк

Автобус Белгород — Донецк сломался на 258-м км трассы Воронеж — Луганск в Кантемировском районе. Полицейские на месте установили, что у транспорта проблемы со сцеплением. В салоне находилось 19 пассажиров.
Проезжавший мимо КамАЗ помог переместить автобус Mercedes на асфальтированную площадку. После детального осмотра автоинспекторы вызвали грузовой эвакуатор, который отбуксировал транспорт в село Михайловка Ростовской области для ремонта.
Из Белгорода отправили новый автобус, на нём пассажиры продолжили путь.