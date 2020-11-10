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Наличие лекарств в белгородских стационарах и аптеках зависит от поставщиков

10 ноября 2020, 11:19
Фото: Бел.Ру
В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что финансирования для покупки всех необходимых медикаментов достаточно. Однако наличие препаратов зависит не от желания медиков и чиновников, а от поставщиков.

Напряжённая ситуация с отсутствием противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках Белгородской области заставляет нервничать даже здоровых жителей региона. В департаменте здравоохранения сообщили, что такая ситуация сложилась не только в Белгородской области.

Дело не в средствах, однозначно. Финансирования сегодня хватает. Сейчас другая задача: чтобы рынок медикаментов имел все те препараты, которые необходимы как для лечения в стационарах, так и для лечения амбулаторного. Здесь задача производителей и тех структур, которые реализуют все эти препараты. Наталия Зубарева, начальник белгородского департамента здравоохранения

По словам чиновницы, физические и юридические лица имеют право помочь на добровольной основе той или иной медицинской организации. В частности, благотворители могут повысить качество оборудования в отдельных госпиталях. Но на сегодняшний день дефицита в оборудовании не наблюдается.

Как отметила Зубарева, проблемы с поставщиками лекарств возникали и до начала пандемии коронавирусной инфекции. Исполнитель не всегда справляется со сроками и объёмами поставок, указанных в контракте, из-за чего в регионе может возникать сложная ситуация и дефицит лекарств. В условиях распространения коронавирусной инфекции и общей напряжённости в обществе сегодняшняя картина выглядит серьёзнее, чем обычно. Зубарева добавила, что поставщиков, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, заносят в особый список и больше не заключают с ними госконтрактов.

Такие случаи бывают регулярно в течение каждого года. Здесь сразу включаются штрафные санкции со стороны заказчика. Недобросовестных поставщиков заставляют исполнять свои обязательства либо выплачивать штрафы в бюджет области или непосредственно юридическому лицу. Но бывают и объективные причины для нарушений. Наталия Зубарева

В качестве примера ситуации, когда поставщик не виноват в том, что не может выполнить условия контракта, Зубарева привела весенние случаи. Тогда были закрыты рынки и импорт товара был невозможен, ситуация не зависела ни от поставщиков, ни от производителей. Если же ситуация происходит по вине исполнителя контракта, то его вносят в реестр недобросовестных поставщиков, которые в дальнейшем не могут участвовать в торгах.

Напомним, белгородцы стали жаловаться на нехватку противовоспалительных антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. В депздраве объясняли это тем, что произошёл сбой при регистрации препаратов.

Первый замначальника департамента экономразвития региона Давид Бузиашвили сообщал, что причин нехватки лекарств в аптеках несколько. Также он просил не покупать медикаменты впрок.

Жителей Белгородской области просят не покупать лекарства впрок
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