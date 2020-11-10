Наличие лекарств в белгородских стационарах и аптеках зависит от поставщиков

Как отметила Зубарева, проблемы с поставщиками лекарств возникали и до начала пандемии коронавирусной инфекции. Исполнитель не всегда справляется со сроками и объёмами поставок, указанных в контракте, из-за чего в регионе может возникать сложная ситуация и дефицит лекарств. В условиях распространения коронавирусной инфекции и общей напряжённости в обществе сегодняшняя картина выглядит серьёзнее, чем обычно. Зубарева добавила, что поставщиков, которые недобросовестно выполняют свои обязательства, заносят в особый список и больше не заключают с ними госконтрактов.