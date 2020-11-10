МХК «Белгород» неудачно стартовала в новом сезоне НМХЛ

Две последние игры «Белгород» проводил дома. 7 ноября белгородцы сыграли с рязанским клубом и потерпели поражение со счётом 5:6. Гости начали активно и повели 2:0, потом соперники обменивались заброшенными шайбами, пока Саламатов не увеличил отрыв «Рязани» до трёх голов — 6:3.
Но и здесь у «Белгорода» были шансы — Еманов и Мохов ещё во втором периоде забросили по шайбе и сократили отставание до минимума. Но в третьем периоде развить успех не получилось — 5:6.
Через два дня белгородцы также на своём льду приняли МХК «Липецк». Хозяева снова пропустили первыми, но уже в первом периоде благодаря шайбе Дениса Присталова сравняли счёт, а во втором учинили сопернику форменный разгром: после дубля Алексея Смирнова и шайбы Сергея Шушкова счёт стал 4:1.
Но третий период был провальным. Гости смогли отыграться благодаря хет-трику Никиты Вахромеева и перевести встречу в овертайм. Впрочем, там снова повезло белгородцам — Смирнов оформил свой дубль и принёс команде победу — 5:4.