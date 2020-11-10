Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Металлоинвест оказал финансовую поддержку Губкинской ЦРБ

10 ноября 2020, 14:26
Фото: Металлоинвест
Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в компанию «Металлоинвест») перечислил Губкинской центральной районной больнице (ЦРБ) около 8,5 млн рублей на приобретение экспресс-тестов на COVID-19 и дорогостоящих медикаментов для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в ЦРБ Губкина на базе инфекционного отделения оказывают помощь пациентам с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонии. Для проведения успешной терапии врачам ежедневно требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Расходы на их приобретение в размере 5,5 млн рублей взял на себя Металлоинвест.

Кроме этого, 3 млн рублей было направлено на закупку 2000 экспресс-тестов на COVID-19. Они необходимы для тестирования больных, экстренно поступающих в отделения круглосуточного стационара.

Сегодня все медицинские учреждения работают под очень высокой нагрузкой. Врачи, рискуя собой, делают всё возможное, чтобы люди как можно скорее выздоравливали и возвращались к своим семьям, родным и близким. Мы считаем своим долгом помочь им в этой непростой задаче.Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы

Объём поддержки медицинских учреждений регионов присутствия Металлоинвеста составляет 2 млрд рублей. В масштабную программу поддержки входят медорганизации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Её целями являются расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.

Ранее в этом году Лебединский ГОК передал центральной районной больнице Губкина три автомобиля, медицинское оборудование, лекарственные препараты для лечения больных с COVID-19 и средства индивидуальной защиты.

Материалы по теме
Металлоинвест установил 106 рециркуляторов в автобусах для сотрудников ЛГОКа и ОЭМКМеталлоинвест дополнительно обеспечивает сотрудников средствами индивидуальной защитыПри поддержке Металлоинвеста в Губкине реконструировали гимназию № 6
#Новости#Губкинская црб#Лгок#Лебединский ГОК#Губкин#Металлоинвест#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18