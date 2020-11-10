Металлоинвест оказал финансовую поддержку Губкинской ЦРБ

Сегодня все медицинские учреждения работают под очень высокой нагрузкой. Врачи, рискуя собой, делают всё возможное, чтобы люди как можно скорее выздоравливали и возвращались к своим семьям, родным и близким. Мы считаем своим долгом помочь им в этой непростой задаче.Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы