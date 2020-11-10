Металлоинвест оказал финансовую поддержку Губкинской ЦРБ

В настоящее время в ЦРБ Губкина на базе инфекционного отделения оказывают помощь пациентам с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонии. Для проведения успешной терапии врачам ежедневно требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Расходы на их приобретение в размере 5,5 млн рублей взял на себя Металлоинвест.
Кроме этого, 3 млн рублей было направлено на закупку 2000 экспресс-тестов на COVID-19. Они необходимы для тестирования больных, экстренно поступающих в отделения круглосуточного стационара.
Сегодня все медицинские учреждения работают под очень высокой нагрузкой. Врачи, рискуя собой, делают всё возможное, чтобы люди как можно скорее выздоравливали и возвращались к своим семьям, родным и близким. Мы считаем своим долгом помочь им в этой непростой задаче.Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы
Объём поддержки медицинских учреждений регионов присутствия Металлоинвеста составляет 2 млрд рублей. В масштабную программу поддержки входят медорганизации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Её целями являются расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.
Ранее в этом году Лебединский ГОК передал центральной районной больнице Губкина три автомобиля, медицинское оборудование, лекарственные препараты для лечения больных с COVID-19 и средства индивидуальной защиты.