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Ефремов отмечает свой 57-й день рождения в СИЗО Белгорода

10 ноября 2020, 12:08
Фото: Бел.Ру
Осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов прибыл в Белгород накануне дня рождения. Во вторник, 10 ноября, он отмечает своё 57-летие в СИЗО № 3.

В изоляторе он задержится на 20 дней. По данным источника ФАН, во всех учреждениях ФСИН соблюдается карантин, поэтому в колонию в Алексеевке Ефремов попадёт только во второй половине ноября.

При этом родственники не в курсе, где находится актёр. Адвокат Пётр Хархорин направил запрос в ведомство 9 ноября, но так и не получил ответа.

Напомним, Ефремова этапировали в Белгородскую область с другими заключёнными. Он будет отбывать наказание в колонии, где ранее находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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