Ефремов отмечает свой 57-й день рождения в СИЗО Белгорода

В изоляторе он задержится на 20 дней. По данным источника ФАН, во всех учреждениях ФСИН соблюдается карантин, поэтому в колонию в Алексеевке Ефремов попадёт только во второй половине ноября.
При этом родственники не в курсе, где находится актёр. Адвокат Пётр Хархорин направил запрос в ведомство 9 ноября, но так и не получил ответа.
Напомним, Ефремова этапировали в Белгородскую область с другими заключёнными. Он будет отбывать наказание в колонии, где ранее находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.