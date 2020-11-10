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19 полицейских подали в суд на белгородца за оскорбительные видеоролики

10 ноября 2020, 14:40
Фото: Бел.Ру
Несколько сотрудников полиции обратились с коллективным иском в Корочанский районный суд, требуя взыскать компенсацию морального вреда с жителя Белгородской области. Он выложил в Сеть оскорбительные для правоохранителей ролики.

По итогам проверки в действиях 19 полицейских нарушений не нашли, после чего они подали на блогера в суд. В итоге с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей за незаконное использование изображений и оскорбление, сообщили в региональном УМВД.

С начала года правоохранители предъявили гражданам шесть исков по той же причине. Помимо этого, установлен гражданин, оскорбивший по телефону сотрудника дежурной части ОМВД России по Борисовскому району. Суд взыскал с него 15 тыс. рублей.

Также Октябрьский районный суд Белгорода потребовал удалить из соцсети материалы, порочащие честь и деловую репутацию участкового. Жителю Губкинского горокруга придётся выплатить 30 тыс. рублей за оскорбление представителя ППС.

С января по сентябрь возбуждено 45 уголовных дел о применении насилия в отношении полицейских и 123 — за публичное оскорбление. В суды подано 98 исков о компенсации морального вреда, из которых 68 удовлетворены.

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