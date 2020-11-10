19 полицейских подали в суд на белгородца за оскорбительные видеоролики

По итогам проверки в действиях 19 полицейских нарушений не нашли, после чего они подали на блогера в суд. В итоге с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс. рублей за незаконное использование изображений и оскорбление, сообщили в региональном УМВД.