Солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части в Воронеже

Региональные власти подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать подробности. В комментарии ТАСС представитель администрации сообщил, что детали выясняются.
По данным «Интерфакса», военнослужащий открыл стрельбу после конфликта с проверяющим офицером. Есть данные, что молодой человек отобрал у майора табельный пистолет и выстрелил в него, а после — в солдата срочной службы. Также был ранен ещё один военный, который скончался позже.
Злоумышленник сбежал. К его поискам подключили более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники, был введен план «Перехват».