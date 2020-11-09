Солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части в Воронеже

По данным «Интерфакса», военнослужащий открыл стрельбу после конфликта с проверяющим офицером. Есть данные, что молодой человек отобрал у майора табельный пистолет и выстрелил в него, а после — в солдата срочной службы. Также был ранен ещё один военный, который скончался позже.