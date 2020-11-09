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Солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части в Воронеже

9 ноября 2020, 08:28
Фото: Бел.Ру
Утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже. Погибли три человека.

Региональные власти подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать подробности. В комментарии ТАСС представитель администрации сообщил, что детали выясняются.

По данным «Интерфакса», военнослужащий открыл стрельбу после конфликта с проверяющим офицером. Есть данные, что молодой человек отобрал у майора табельный пистолет и выстрелил в него, а после — в солдата срочной службы. Также был ранен ещё один военный, который скончался позже.

Злоумышленник сбежал. К его поискам подключили более ста сотрудников ОМОНа и СОБРа, а также беспилотники, был введен план «Перехват».

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