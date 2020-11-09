Росстат сообщил о занижении смертности от коронавируса в Красноярском крае

На текущий момент регион занимает шестое место в России по количеству заболевших COVID-19. Медики наблюдают еще за 7,7 тыс. жителей. С 3 ноября здесь запрещены массовые торжества в заведениях общественного питания, в ТРЦ ограничен доступ к Wi-Fi, а вход туда детям до 14 лет теперь запрещен без сопровождения родителей.