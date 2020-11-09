Росстат сообщил о занижении смертности от коронавируса в Красноярском крае

Как сообщает tvk6.ru, прирост новых случаев заражения в крае за октябрь составил 0,6%, при этом заболевших выявляют во всех районах субъекта.
Данные Росстата за апрель - сентябрь расходятся с данными местного оперативного штаба по борьбе с пандемией. Однако это не единственный регион, где зафиксированы расхождения в статистике. Так, несоответствия обнаружены в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Забайкальском крае и Туве.
Подсчет заболевших в Красноярском крае начался 9 мая, когда инфекцию впервые обнаружили у 82 сотрудников АО «Полюс Красноярск» в Северо-Енисейске.
На текущий момент регион занимает шестое место в России по количеству заболевших COVID-19. Медики наблюдают еще за 7,7 тыс. жителей. С 3 ноября здесь запрещены массовые торжества в заведениях общественного питания, в ТРЦ ограничен доступ к Wi-Fi, а вход туда детям до 14 лет теперь запрещен без сопровождения родителей.