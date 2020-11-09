Пикантный футбол: знаменитости прокомментировали историю с видео Дзюбы

Некоторые звёздные скандалы остаются лишь на просторах Instagram или Twitter, а некоторые, как случай с Артёмом Дзюбой, выходят на более серьёзный уровень, задевая как личные, так и профессиональные стороны.
8 ноября в интернет попало видео нападающего сборной России и капитана футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы, которое член комитета по этике Российского футбольного союза назвал имиджевой потерей. На ролике популярный футболист занимался самоудовлетворением. Видео мгновенно разлетелось по Сети и вызвало шквал комментариев и не только.
Несмотря на то, что видео опубликовал не он сам, а по сути его кто-то добыл незаконным путём и «слил» в интернет, жёсткие санкции не заставили себя долго ждать. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял меры и отказался от услуг футболиста на ноябрьских сборах. Фанаты не увидят Артёма на играх с командами Молдовы, Турции и Сербии. Главное объяснение тренера — это защита Дзюбы от лишнего негатива и время на восстановление.
Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. Станислав Черчесов
Это большой удар для футболиста такого уровня, но ещё одна профессиональная подножка не заставила себя долго ждать — Дзюбу лишили капитанства, а вместо него в роли капитана на матче с «Краснодаром» вышел новичок команды хорват Деян Ловрен.
Несмотря на всеобщие «интернетные» настроения и бурю комментариев, люди опубликовали немало постов в поддержку футболиста. Даже те, кто не интересуется футболом, прониклись историей, высказались в пользу Артёма и посчитали его жертвой ситуации, которая никак не должна влиять на его карьеру.
Медийные личности не остались в стороне и тоже поддержали зенитовца. Подбадривающую публикацию сделала телеведущая Ксения Собчак, назвав такие меры наказания недопустимыми и сравнив их с СССРовскими: «Талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаете, как „новые стандарты этики“ становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за „непристойное поведение“?».
В защиту Дзюбы выступила и певица, телеведущая и бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина. Не так давно женщина сама оказалась в центре пикантного скандала, опубликовав свою интимную фотографию в профиле Instagram. Правда, в том случае она призналась, что сделала это сама и случайно, а в пользу футболиста опубликовала коллаж «Добро пожаловать в клуб, братан». Её подпись к посту была краткой, но понятной. Айза считает, что в такой ситуации Черчесов неправ, а коллеги Артёма должны были вступиться за него: «Считаю отстранение Дзюбы от игр самым несправедливым решением, принятым Черчесовым. Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам! Это его частная жизнь, и он имеет право делать всё, что он хочет! Популярные люди совершенно не защищены от подобных ситуаций! И раз футбол — командный спорт, то члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером! Верните Дзюбу в игру!».
Своё мнение опубликовал урбанист Варламов, который часто высказывается в своих соцсетях по громким или проблемным делам. Илья назвал активные дискуссии по этой теме на телевидении, во время матчей и в интернете вакханалией. Также Варламов написал, что правильнее было бы со стороны тренера требовать возбуждения уголовного дела, так как слили личные данные, а принятые в итоге решения Черчесова, болельщиков и сокомандников урбанист прокомментировал так: «С такими друзьями и враги не нужны».
Сам футболист оставил видеокомментарий в своём инстаграме, указав, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя. Также он поблагодарил всех за поддержку, но уточнил, что он не идеален и не претендует.
Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я ни оступался. Артём Дзюба