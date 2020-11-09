Пикантный футбол: знаменитости прокомментировали историю с видео Дзюбы

В защиту Дзюбы выступила и певица, телеведущая и бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина. Не так давно женщина сама оказалась в центре пикантного скандала, опубликовав свою интимную фотографию в профиле Instagram. Правда, в том случае она призналась, что сделала это сама и случайно, а в пользу футболиста опубликовала коллаж «Добро пожаловать в клуб, братан». Её подпись к посту была краткой, но понятной. Айза считает, что в такой ситуации Черчесов неправ, а коллеги Артёма должны были вступиться за него: «Считаю отстранение Дзюбы от игр самым несправедливым решением, принятым Черчесовым. Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам! Это его частная жизнь, и он имеет право делать всё, что он хочет! Популярные люди совершенно не защищены от подобных ситуаций! И раз футбол — командный спорт, то члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером! Верните Дзюбу в игру!».