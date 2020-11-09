Михаил Дегтярев в ходе аптечного рейда проверил информацию о дефиците лекарств

«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края», — говорит Михаил Дегтярев. По словам врио главы региона, хотя причиной дефицита стал ажиотажный спрос, но и аптечных пунктов государственной сети «Фармация» явно не хватает. А частник не хочет открывать их там при небольшой покупательской активности в обычных условиях.