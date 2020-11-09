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Posted 9 ноября 2020, 14:16

Published 9 ноября 2020, 14:16

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

Михаил Дегтярев в ходе аптечного рейда проверил информацию о дефиците лекарств

9 ноября 2020, 14:16
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе чрезвычайного рейда по аптекам региона проверил сообщения жителей края о дефиците препаратов от COVID-19.

Как сообщает todaykhv.ru, врио, побывав в аптеках государственной сети «Фармация», обнаружил там полный набор жаропонижающих и антимикробных средств, но противовирусных не было. Зато в частной аптеке оказались антибиотики, противовирусные препараты, жаропонижающие средства и витамины в большом количестве.

«Мы видим проблему обеспечения лекарствами, которые назначаются при коронавирусе, особенно в районах края», — говорит Михаил Дегтярев. По словам врио главы региона, хотя причиной дефицита стал ажиотажный спрос, но и аптечных пунктов государственной сети «Фармация» явно не хватает. А частник не хочет открывать их там при небольшой покупательской активности в обычных условиях.

Он решил развивать «Фармацию» на территории всего края. По его мнению, аптеки этой сети должны быть при медучреждениях региона. Это уменьшит нехватку лекарств в районах и сделает их доступнее для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах.

Как говорит и. о. заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, сегодня для лечения осложнений, вызванных пневмонией, применяют два типа антибиотиков — макролиды и фторхинолоны. Первые должны поступить с завода «Дальхимфарм» в середине ноября, вторые уже есть и в частных аптеках, и в «Фармации».

Региональным министерством здравоохранения уже направлены рекомендации, что делать при отсутствии в аптеках антибиотиков данных типов. Их заменяют аналогичными препаратами других видов. Кроме того, специалисты минздрава предостерегают население от самолечения, а антибактериальные препараты необходимо приобретать лишь по рецепту врача.

Дегтяревым уже дано поручение минздраву края ускорить получение бесплатных лекарств от COVID-19 для тех, кто лечится амбулаторно. Выдача таких лекарств начнется уже на будущей неделе. Ранее правительством страны была поддержана инициатива врио о выдаче краю почти 50 миллионов рублей из федеральной казны.

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