Как не стать жертвой мошенников в ставках на спорт?

Posted 9 ноября 2020, 08:46
Published 9 ноября 2020, 08:46
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
Ни для кого не секрет, что интернет сделал жизнь человека интереснее и удобнее. Не выходя из дома, люди могут оформлять документы, узнавать о последних новостях или совершать покупки. Однако развитие интернета дало возможность мошенникам обманывать людей. При этом злоумышленники используют различные способы, каждый раз придумывая что-то новое.
Популярность ставок на спортивные события растёт от года к году. Ещё большую популярность набирает киберспорт. Это стезя людей увлечённых, любящих рисковать и думать. Конечно, для того, чтобы разбираться в этом вопросе, нужно предварительно изучить необходимую информацию. Наиболее оптимальным вариантом станет изучение отзывов о капперах в сети. Что это даёт? Рейтинг капперов позволит не стать жертвой мошенников, ведь он составляется с учётом оценок и голосов других людей. Это позволяет выбрать проверенного аналитика, который не сольет банк и не обманет. Немаловажно, что вы сами сможете оставить отзыв о работе того или иного каппера, тем самым помогая в выборе кому-то ещё. Сайты с рейтингами прогнозистов также необходимо выбирать тщательно, они должны быть независимыми, а не рекламными.
Одним из распространённых видов мошенничества в беттинге стала продажа выигрышных прогнозов и систем ставок. Мошенники обещают предоставить выгодный вариант, чтобы сделать ставку. Взамен они просят заплатить им. Однако на самом деле они просто продают случайные ставки. Иногда они предлагают купить выигрышную систему ставок, на которой они сами разбогатели. Для этого используются скриншоты историй удачных ставок или положительных отзывов клиентов. Но на деле игроку продают самую обычную систему, которую он самостоятельно бы смог освоить, проштудировав интернет.
Ещё один вид обмана – это предложение управлять вашими средствами. Злоумышленники просят перечислить им деньги для того, чтобы «раскрутить» их в букмекерской конторе. Они обещают сделать это в короткий срок, но на самом деле игрок проигрывает всё.
Мошенники могут представиться сотрудниками букмекерской конторы. За денежное вознаграждение они предлагают дать информацию о том, кого аналитики конторы считают фаворитом.
Способов обмана в нынешнее время очень много, поэтому излишняя осторожность, особенно в денежных вопросах, никогда не помешает.
На правах рекламы
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.