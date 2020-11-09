Евгений Дитрих и ещё четыре министра отправлены в отставку

Напомним, ранее в СМИ Евгения Дитриха называли кандидатом на пост губернатора Белгородской области. Эксперты рассказали ИА «Бел.Ру», каковы плюсы и минусы двух на сегодня кандидатов в главы региона — Дитриха и Дениса Буцаева.