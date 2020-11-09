Евгений Дитрих и ещё четыре министра отправлены в отставку

Своей должности лишился глава Минтранса Евгений Дитрих. Он занимал этот пост с мая 2018 года, а с 2015-го являлся первым заместителем министра транспорта, передаёт РИА «Новости».
От должностей освобождены главы Минприроды Дмитрий Кобылкин и Минстроя Владимир Якушев, а также министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Его кандидатуру премьер Михаил Мишустин предложил Госдуме на пост главы Минприроды.
Новак может стать десятым вице-премьером правительства. В Минэнерго собираются поставить главу «Русгидро» Николая Шульгинова, в Минтранс — главу «Аэрофлота» Виталия Савельева, в Минстрой — первого замминистра Ирека Файзуллина. На пост начальника Минвостокразвития, вероятно, назначат руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Напомним, ранее в СМИ Евгения Дитриха называли кандидатом на пост губернатора Белгородской области. Эксперты рассказали ИА «Бел.Ру», каковы плюсы и минусы двух на сегодня кандидатов в главы региона — Дитриха и Дениса Буцаева.