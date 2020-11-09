Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт отметил проблему с аргументацией в «Дебатле» между Омском и Тюменью

9 ноября 2020, 09:38
Сергей Грошев
Кандидат медицинских наук, финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Грошев дал развёрнутый комментарий оценкам, которые он выставил участникам полуфинальной игры проекта «Дебатл» между Омском и Тюменью.

Темой диспута стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет — это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живёт за счёт других. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

По мнению эксперта, оппоненты недоработали по части аргументов, не использовав весь спектр доводов в обоснование своей позиции. По баллам в категориях «аргументация» и «полемика» он отдал предпочтение Омску, а в артистизме более высокую оценку поставил Тюмени.

Высказал Сергей Грошев и собственную точку зрения. Как врач, он не согласился с мнением, что беременность и роды наносят ущерб женскому организму, всё зависит от состояния здоровья и подготовки к появлению малыша. С общечеловеческой точки зрения, по его словам, принципиальный отказ от деторождения — не совсем правильная позиция.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финальной игре команда Омска будет бороться за победу с Уфой.

Материалы по теме
Чем запомнился четвертьфинал «Дебатла» и чего ждать в полуфиналеОмск вышел в финал «Дебатла» по итогам диспута об оправданности чайлд-фриЭксперт объяснил победу Омска в полуфинале «Дебатла» с Тюменью
#Новости#Дебатл#Омск#Казань#Чайлд-фри#Сергей Грошев#Общество#Видео
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18