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Число деревьев в Белгородской области за год увеличится на 3,2 млн

9 ноября 2020, 09:09
Фото: Бел.Ру
В управлении лесами рассказали, сколько деревьев высадили на территории региона весной и осенью этого года. Посадочные работы ещё не завершены, планируется посадить ещё около миллиона саженцев.

Леса Белгородской области до конца текущего года станут гуще на 3 млн деревьев. Посадка идёт в два этапа: весной высадили 1 млн деревьев, до конца благоприятного осеннего периода посадят ещё порядка 2,2 млн саженцев. Об этом сообщил замначальника управления лесами региона Игорь Сафонов. Он сказал, что в области близится к завершению проект «Зелёная столица».

Осенью предполагается высадить 2,2 млн деревьев, на сегодняшний день успели посадить около половины запланированного количества.

Весной мы сажали в том числе и в имеющихся лесах. В осенней акции мы сажаем деревья на эрозийно-опасных участках местности. Здесь речь идёт о том, чтобы повысить лесистость. В рамках программы «Зелёная столица» мы тоже сажаем зелёные насаждения, которые потом планируем перевести в земли лесного фонда по возрасту, который соответствует критериям. Это зависит от разных пород деревьев. Игорь Сафонов

Сегодня лесистость региона оценивают в 8,6% от общей площади области. Регион не относится к лесистым, деревьев на территории относительно немного. Сафонов отметил, что с 2010 года в Белгородской области высажено около 95 тыс. га лесов. Эти площади пока не переведены в лесной фонд. После перевода насаждений лесной фонд области увеличится почти на треть.

Новые деревья сажают на бедных почвах, непригодных для сельскохозяйственной деятельности. При этом за деревьями ухаживают и следят, чтобы насаждения не погибли.

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