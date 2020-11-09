Число деревьев в Белгородской области за год увеличится на 3,2 млн

Весной мы сажали в том числе и в имеющихся лесах. В осенней акции мы сажаем деревья на эрозийно-опасных участках местности. Здесь речь идёт о том, чтобы повысить лесистость. В рамках программы «Зелёная столица» мы тоже сажаем зелёные насаждения, которые потом планируем перевести в земли лесного фонда по возрасту, который соответствует критериям. Это зависит от разных пород деревьев. Игорь Сафонов