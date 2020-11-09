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Александр Васильченко: Рано или поздно все чиновники пересядут на автобусы

9 ноября 2020, 07:20
Фото: ИА "БелРу"
Генеральный директор Единой транспортной компании Александр Васильченко предположил, что со временем все чиновники поменяют личный транспорт на общественный. Свою позицию он объяснил журналистам во время эксперимента по скорости движения городского транспорта.

В областном центре 5 ноября генеральный директор Единой транспортной компании Александр Васильченко совместно с журналистами проехал по выделенной полосе от улицы Студенческой до улицы Губкина в областном центре для того, чтобы проверить, кто преодолеет проблемный участок в час пик быстрее — автобус или машина.

В ходе поездки Васильченко высказал своё мнение о том, что рано или поздно все чиновники пересядут на автобусы.

Потому что создаются комфортные условия для любого пассажира. Чиновник тоже пассажир, и если удобно добираться на автобусе, почему нет? На самом деле, мы говорим про чиновников разного уровня. Сотрудников разных отделов много, и они перемещаются в общественном транспорте. Если говорить о первых лицах и руководителях, они тоже скоро изъявят желание пересесть на автобусы. Александр Васильченко

Напомним, ранее Васильченко отметил, что в белгородских автобусах невозможно соблюдать социальную дистанцию, поскольку для этого понадобится около 5000 автобусов, которые растянутся на 75 километров.

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