Александр Васильченко: Рано или поздно все чиновники пересядут на автобусы

В областном центре 5 ноября генеральный директор Единой транспортной компании Александр Васильченко совместно с журналистами проехал по выделенной полосе от улицы Студенческой до улицы Губкина в областном центре для того, чтобы проверить, кто преодолеет проблемный участок в час пик быстрее — автобус или машина.
В ходе поездки Васильченко высказал своё мнение о том, что рано или поздно все чиновники пересядут на автобусы.
Потому что создаются комфортные условия для любого пассажира. Чиновник тоже пассажир, и если удобно добираться на автобусе, почему нет? На самом деле, мы говорим про чиновников разного уровня. Сотрудников разных отделов много, и они перемещаются в общественном транспорте. Если говорить о первых лицах и руководителях, они тоже скоро изъявят желание пересесть на автобусы. Александр Васильченко
Напомним, ранее Васильченко отметил, что в белгородских автобусах невозможно соблюдать социальную дистанцию, поскольку для этого понадобится около 5000 автобусов, которые растянутся на 75 километров.