Александр Васильченко: Рано или поздно все чиновники пересядут на автобусы

Потому что создаются комфортные условия для любого пассажира. Чиновник тоже пассажир, и если удобно добираться на автобусе, почему нет? На самом деле, мы говорим про чиновников разного уровня. Сотрудников разных отделов много, и они перемещаются в общественном транспорте. Если говорить о первых лицах и руководителях, они тоже скоро изъявят желание пересесть на автобусы. Александр Васильченко