В Белгородской области будут охранять ёлки и сосны от новогодних браконьеров

Замначальника областного управления лесами Игорь Сафонов сообщил о том, что в регионе будут охранять хвойные деревья от новогодних браконьеров. Перед праздниками многие белгородцы пытаются сэкономить на покупке живой ели и рубят деревья в лесу. В ведомстве предупреждают, что за содеянное браконьеров ждёт штраф.
За рубку одного дерева предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф установлен в размере от трёх до четырёх тысяч рублей. Плюс ущерб за каждое срубленное дерево. Если два или три дерева срубили — это уже уголовная ответственность. Игорь Сафонов
В зависимости от того, где именно срублена ёлка, повышающий коэффициент ответственности может быть разным. Всё зависит от размера нанесённого ущерба.
Даже срубив два дерева, можно испортить себе дальнейшую жизнь, потому что возникнет судимость. Дешевле приобрести ёлку в организованных местах. Даже в случае административной ответственности человек отдаст минимум три тысячи штрафа и ещё минимум две — ущерб за дерево. А уголовная ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок до двух лет. Игорь Сафонов
Специалисты ведомства будут патрулировать леса и выявлять нарушения. Сафонов добавил, что новогодние деревья лучше покупать на ёлочных базарах. Там же можно будет приобрести хвойные растения в горшках.
Напомним, в прошлом году белгородец попался на рубке сосен для дальнейшей переработки. Всего он уничтожил 22 дерева на сумму более 180 тыс. рулей.
Ожидания белгородцев от ёлочек в горшках не оправдались. Кустики оказались чахлые и лысые. Какие деревья лесничество предоставит в этом году, пока неизвестно.