В Белгородской области будут охранять ёлки и сосны от новогодних браконьеров

Даже срубив два дерева, можно испортить себе дальнейшую жизнь, потому что возникнет судимость. Дешевле приобрести ёлку в организованных местах. Даже в случае административной ответственности человек отдаст минимум три тысячи штрафа и ещё минимум две — ущерб за дерево. А уголовная ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок до двух лет. Игорь Сафонов