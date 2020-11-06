В белгородских автобусах невозможно соблюдать социальную дистанцию

По подсчётам Васильченко, для соблюдения социальной дистанции наполняемость больших автобусов не должна превышать 20 человек. Однако в часы пик транспорт перевозит порядка 100 тысяч человек. И если поделить общее количество пассажиров на допустимое число (100 тысяч человек на 20 пассажиров), то для перевозки всего потока понадобится 5000 автобусов длиной 15 метров, которые растянутся на 75 километров.
Это колоссальное расстояние, и физически это невозможно. Поэтому во всех городах: и в Европе, и в Москве, особое внимание уделяют масочному режиму, дезинфекции и стараются не сокращать количество выходов на линию. Александр Васильченко
Васильченко отметил, что начиная с сентября пассажиропоток упал на 20%, соответственно упала и прибыль ЕТК. Если динамика будет ухудшаться, ЕТК будет вынуждена сокращать количество выходов автобусов.