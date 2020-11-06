В белгородских автобусах невозможно соблюдать социальную дистанцию

По подсчётам Васильченко, для соблюдения социальной дистанции наполняемость больших автобусов не должна превышать 20 человек. Однако в часы пик транспорт перевозит порядка 100 тысяч человек. И если поделить общее количество пассажиров на допустимое число (100 тысяч человек на 20 пассажиров), то для перевозки всего потока понадобится 5000 автобусов длиной 15 метров, которые растянутся на 75 километров.