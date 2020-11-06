Граждане России получат право на распределение бюджетных средств

“В Белгородской области ярким примером народного бюджетирования стал конкурс проектов среди первичных отделений партии. Он проходит у нас уже во второй раз. В регионе 1223 «первички» – это активные люди, которые мечтают сделать свою улицу, село, город уютнее и красивее. «Единая Россия» поддерживает начинания и находит средства для реализации. В этом году в разработке проектов участвовали более 11 тысяч человек, поддержку получили 32 проекта. Часть инициатив связана с благоустройством мемориалов героям Великой Отечественной войны, созданием школьных музеев и комнат боевой славы, а также благоустройством детских и спортивных площадок и поддержкой молодёжи. На днях в Белгороде открыли карманный парк – это рекреационная зона в условиях плотной городской застройки”, - сказала Наталия Полуянова, первый заместитель председателя Белгородской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».