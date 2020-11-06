Граждане России получат право на распределение бюджетных средств

Как сообщает nashgorod.ru, в законе предусмотрены правила взаимодействия граждан с властью для решения задач на местном уровне и отражен сам механизм принятия решений.
В первую очередь местные жители должны объединиться в группу численностью не менее десяти человек старше 16 лет и подготовить проект своей инициативы. Она может касаться финансирования любой сферы общественного значения: от благоустройства территорий до ремонта детских садов.
После этого формируется предварительный бюджет и указываются сроки реализации проекта. Все это необходимо согласовать на собрании или путем опроса местных жителей. Далее предложение вместе с протоколом решения собрания или подписными листами передается в местную администрацию, которая должна утвердить или отклонить проект в течение месяца.
В случае поступления на рассмотрение более одной инициативы объявляется конкурс. Победителя будет определять комиссия, созданная на основании решения муниципальных властей.
Подробная информация о ходе реализации проекта и расходовании средств должна публиковаться на сайте местной администрации.
Согласно поручению президента РФ, в течение следующих трех лет доля “народного бюджета” в региональной казне должна достигнуть пяти процентов.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, местные жители очень часто лучше знают, что в действительности нужно их городу, и нередко решают эти задачи эффективнее некоторых чиновников.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», народное бюджетирование станет одним из главных положений народной программы партии на предстоящих выборах в Госдуму.
“В Белгородской области ярким примером народного бюджетирования стал конкурс проектов среди первичных отделений партии. Он проходит у нас уже во второй раз. В регионе 1223 «первички» – это активные люди, которые мечтают сделать свою улицу, село, город уютнее и красивее. «Единая Россия» поддерживает начинания и находит средства для реализации. В этом году в разработке проектов участвовали более 11 тысяч человек, поддержку получили 32 проекта. Часть инициатив связана с благоустройством мемориалов героям Великой Отечественной войны, созданием школьных музеев и комнат боевой славы, а также благоустройством детских и спортивных площадок и поддержкой молодёжи. На днях в Белгороде открыли карманный парк – это рекреационная зона в условиях плотной городской застройки”, - сказала Наталия Полуянова, первый заместитель председателя Белгородской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».