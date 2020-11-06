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Эксперт отметил непревзойденную экспрессию Казани в полуфинале «Дебатла»

6 ноября 2020, 10:12
Леонид Тихонравов
Арбитр первого полуфинала диспутного клуба «Дебатл», финалист конкурса «Лидеры Кубани» Леонид Тихонравов прокомментировал оценки, выставленные участникам этой игры.

В дебатах Казань представляла точку зрения, что феминитивы — это удовлетворение запроса современного общества на справедливость, и они заставляют пересмотреть отношение к женщинам. Команда из Башкирии убеждала жюри, что феминитивы – это искусственно навязанное понятие, а язык — живая система, которая сама впитает нужное и отбросит лишнее. По итогу уфимцы победили с небольшим перевесом – 50 баллов против 47 у соперников.

Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Эксперт отдал предпочтение уфимцам в аргументации и полемике, но в артистизме без тени сомнения выставил Казани максимальную «десятку».

«Безусловно, Нина (Шимина, команда Казани – ред.) выглядела более эмоционально, более ярко. Оскар (Лютов, команда Уфы – ред.) был более убедителен, наверное, поэтому и выиграл. Отмечу, почему-то никто не сказал, что есть как и положительные, так и отрицательные феминитивы. Например, «повариха» вызывает негативные ощущения», – высказался Леонид Тихонравов

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финале Уфа будет ожидать для решающей битвы победителя из второго полуфинала Омск – Тюмень.

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