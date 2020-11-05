За сутки в больницы положили 141 белгородца с пневмонией

За сутки коронавирус подтвердили у 131 жителя региона, в том числе — у девяти детей. В больницах лечатся 605 человек. После открытия дополнительных площадок для больных COVID-19 общее число коек выросло до 2857 мест. Коечный фонд заполнен на 83%.
Такая заполняемость обусловлена тем, что у многих пациентов коронавирус значится не основным, а сопутствующим заболеванием, а главная болезнь в основном вирусная пневмония.
За последние сутки выявили 144 случая пневмонии, 141 человек попал в больницу. 81 пациент подключён к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.