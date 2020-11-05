Ярослав Крупнов, общественный деятель, стал участником проекта «Папы»

В видеоролике проекта «Папы» Ярослав Крупнов поделился мыслями о том, как чувство ответственности за свою семью трансформируется в чувство ответственности за общество:
Люди не берут ответственность на себя и досадуют на кого-то. Каждый человек, который отвечает за свою семью, свой двор, своих друзей, понимает, как устроен мир. Подумай, а что ты можешь сделать? Это твоя жизнь, и ты должен формировать её, как хочешь. Если семьи будут крепкие, отцы смогут понимать эту ответственность и транслировать её в общество.Ярослав Крупнов
Напомним, Совет отцов Белгородской области запустил новый социально-просветительский проект «Папы», который реализуется при поддержке Белгородской митрополии и уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области.
Главными героями проекта «Папы» стали отцы разных возрастов, профессий и взглядов. В коротких видеороликах они откровенно отвечают на вопросы о семье, браке, отцовстве и воспитании детей, о том, как семья влияет на общество и почему сегодня важен и нужен институт семьи.
Среди участников проекта «Папы» — бывший главный врач городской больницы № 2 города Белгорода Антон Бондарев, IT-предприниматель, депутат областной думы Фёдор Жерновой, главный редактор интернет-портала Fonar.TV Андрей Маслов, президент клуба атлетического многоборья «Эра» Ярослав Крупнов, паралимпиец, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, заместитель начальника управления Росгвардии по Белгородской области Алексей Арбузов и другие.
Цель проекта: показать, что, формируя крепкие семьи, мы помогаем нашей стране становиться лучше, а обществу — быть более сплочённым, нашим детям — стать успешнее и счастливее.
Основная мысль проекта: если ты стал отцом, не упусти момент, цени его и будь рядом со своими детьми.
В планах организаторов — сделать большую фотовыставку, героями которой станут отцы и их дети.