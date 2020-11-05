Ярослав Крупнов, общественный деятель, стал участником проекта «Папы»

Люди не берут ответственность на себя и досадуют на кого-то. Каждый человек, который отвечает за свою семью, свой двор, своих друзей, понимает, как устроен мир. Подумай, а что ты можешь сделать? Это твоя жизнь, и ты должен формировать её, как хочешь. Если семьи будут крепкие, отцы смогут понимать эту ответственность и транслировать её в общество.Ярослав Крупнов