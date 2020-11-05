В белгородском УФАС объяснили рост цен на сахар

Поводом для разъяснения ситуации стали жалобы от местных жителей на подорожание сахара и подсолнечного масла. В управлении пояснили, что рост цен может зависеть от снижения урожайности из-за плохой погоды, а также сокращения посевных площадей сахарной свёклы.
Однако объёмов собранного в этом году урожая хватит, чтобы избежать дефицита. В ведомстве заявили, что следят за ситуацией и контролируют данные о признаках нарушения законодательства.
В случае, если ФАС установит отсутствие экономических причин для роста цен, компании грозит «оборотный» штраф.