В белгородском УФАС объяснили рост цен на сахар

Поводом для разъяснения ситуации стали жалобы от местных жителей на подорожание сахара и подсолнечного масла. В управлении пояснили, что рост цен может зависеть от снижения урожайности из-за плохой погоды, а также сокращения посевных площадей сахарной свёклы.