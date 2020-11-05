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В белгородском УФАС объяснили рост цен на сахар

5 ноября 2020, 07:41
Фото: pixabay.com
Изменение стоимости сахара может быть вызвано несколькими объективными причинами, но дефицита продукта в магазинах не ожидается. Такое заявление сделали в управлении ФАС по Белгородской области.

Поводом для разъяснения ситуации стали жалобы от местных жителей на подорожание сахара и подсолнечного масла. В управлении пояснили, что рост цен может зависеть от снижения урожайности из-за плохой погоды, а также сокращения посевных площадей сахарной свёклы.

Однако объёмов собранного в этом году урожая хватит, чтобы избежать дефицита. В ведомстве заявили, что следят за ситуацией и контролируют данные о признаках нарушения законодательства.

В случае, если ФАС установит отсутствие экономических причин для роста цен, компании грозит «оборотный» штраф.

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