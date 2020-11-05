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Скончалась экс-председатель Арбитражного суда Белгородской области Антонина Кобцева

5 ноября 2020, 07:12
Фото: сайт Арбитражного суда Белгородской области
Антонине Николаевне было 88 лет. Соболезнования выразили первые лица региона.

Антонина Кобцева — ветеран труда, Заслуженный юрист РФ. Обладатель медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени, благодарностей и почётных грамот федерального и регионального значения.

Образование она получила в Саратовском юридическом институте. До того, как переехала в Белгородскую область, работала следователем в районной прокуратуре Красноярска.

Затем была юрисконсультом в Белгородском облисполкоме, трудилась в органах региональной прокуратуры. Избиралась в городской и областной Совет народных депутатов.

Антонина Николаевна возглавляла Госарбитраж при Белгородском облисполкоме, а затем — Арбитражный суд Белгородской области. Этой работе она посвятила 28 лет.

Соболезнования в связи со смертью Антонины Кобцевой выразило руководство региона. В пресс-службе правительства отметили, что она «внесла неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Белгородской области».

#Новости#Белгородская область#Арбитражный суд#Антонина Кобцева#Новости Белгорода#Общество
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