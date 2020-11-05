Скончалась экс-председатель Арбитражного суда Белгородской области Антонина Кобцева

Антонина Кобцева — ветеран труда, Заслуженный юрист РФ. Обладатель медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени, благодарностей и почётных грамот федерального и регионального значения.
Образование она получила в Саратовском юридическом институте. До того, как переехала в Белгородскую область, работала следователем в районной прокуратуре Красноярска.
Затем была юрисконсультом в Белгородском облисполкоме, трудилась в органах региональной прокуратуры. Избиралась в городской и областной Совет народных депутатов.
Антонина Николаевна возглавляла Госарбитраж при Белгородском облисполкоме, а затем — Арбитражный суд Белгородской области. Этой работе она посвятила 28 лет.
Соболезнования в связи со смертью Антонины Кобцевой выразило руководство региона. В пресс-службе правительства отметили, что она «внесла неоценимый вклад в становление и развитие судебной системы Белгородской области».