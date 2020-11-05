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Материнский капитал можно будет потратить на сельскую ипотеку

5 ноября 2020, 06:53
Фото: Бел.Ру
Глава кабмина Михаил Мишустин скорректировал условия льготной программы на покупку или возведение жилья на селе и в городах с населением не больше 30 тыс. человек.

Согласно документу, на взнос теперь можно тратить маткапитал. Несмотря на отсутствие прямого запрета, банки могли отказать из-за отсутствия подобной нормы.

Уже имеющим землю гражданам не нужно обладать правом собственности на неё — достаточно договора аренды. В ЯНАО максимальную сумму кредита подняли до 5 млн рублей, хотя до этого подобный лимит был установлен для Ленобласти и ДФО. В остальных случаях получить можно было 3 млн.

Остальные условия остались прежние: взнос — 10%, максимальный срок — 25 лет. За время действия программы подано 148,6 тыс. заявок на 320,5 млрд рублей. Выдано свыше 27,1 тыс. кредитов на 53 млрд.

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#Новости#Материнский капитал#Сельская ипотека#Политика
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