Материнский капитал можно будет потратить на сельскую ипотеку

Уже имеющим землю гражданам не нужно обладать правом собственности на неё — достаточно договора аренды. В ЯНАО максимальную сумму кредита подняли до 5 млн рублей, хотя до этого подобный лимит был установлен для Ленобласти и ДФО. В остальных случаях получить можно было 3 млн.