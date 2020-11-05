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Posted 5 ноября 2020, 08:24

Published 5 ноября 2020, 08:24

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

АО «БИК» принимает заявки на бронирование участков в коттеджном посёлке «Новые сады»

5 ноября 2020, 08:24
В микрорайоне Новосадовый-41 в Белгородском районе продолжается строительство коттеджного посёлка «Новые сады». Он состоит из 146 участков, на которых строительные компании возводят дома площадью 52−183 кв. м. по 20 типовым проектам. Стоимость комфортной жизни — от 2,2 млн рублей.

С апреля текущего года в рамках региональной программы АО «БИК» предоставляет профессиональным застройщикам участки для застройки на льготных условиях. Так, строительные компании должны в течение года построить и ввести в эксплуатацию дома, при этом срок обременений на участки сокращается до года. Примером воплощения данной программы в жизнь является строительство домов в микрорайоне Таврово-9.

Всего, по данным АО «БИК», с момента старта в проект включились 28 компаний, которым предоставили для строительства домов 268 земельных участков. Одна из лучших локаций индивидуальной застройки, которые предлагает АО «БИК», с комфортными домами по доступной цене — коттеджный посёлок «Новые сады», который находится в микрорайоне Новосадовый-41.

Посёлок состоит из 146 участков площадью от восьми до 15 соток. Для возведения домов белгородцам предлагают большой выбор типовых проектов и строительных технологий. Можно выбрать как традиционные каменные дома, так инновационные каркасные или гибридные варианты в разном ценовом сегменте. Площадь домов − от 52 до 183 кв. м., а цена стартует от 2,2 млн рублей.

Свои проекты белгородцам предлагают различные компании, такие как ЖБК-1, ГК «Сталеон», «Дом31» и другие.

Механизм покупки дома достаточно простой:

  • клиент заключает два договора – один с АО «БИК» на покупку участка, а второй со строительной компанией;
  • взнос 100% оплаты за земельный участок и коммуникации;
  • строительство дома и ввод его в эксплуатацию в течение 1 года;
  • подключение к коммуникациям;
  • передача ключей владельцу дома.

Сам микрорайон Новосадовый-41 расположен в 7−10 минутах езды от Белгорода, здесь есть детский сад и начальная школа, около 20 магазинов, фитнес-клуб, салон красоты, пекарни и аптека. А ещё в 2021 году планируется строительство школы на 1000 учеников.

Оставить заявку на приобретение недвижимости можно на сайте АО «БИК».

Также АО «БИК» запускает акцию для частных застройщиков, которые не располагают большим количеством времени на строительство дома и хотят отметить новоселье в короткие сроки. Землю в жилых массивах, где введено в эксплуатацию 80 и более процентов домов, можно приобрести на спецусловиях.

Участки, оставшиеся свободными в 60 жилых массивах ИЖС АО «БИК» посёлков Новосадовый, Ближняя Игуменка, Разумное, Стрелецкое и других, компания предлагает без обременений. При покупке застройщик сразу оплачивает стоимость участка и строительство инженерных сетей, после чего получает право вести строительство в своём темпе и освобождается от исполнения традиционных условий региональной программы. Преимущество оценят те клиенты, которые не готовы ожидать освоения массива в течение семи лет и хотят возвести дома в более короткие сроки. Забронировать участки по этой акции можно:

  • в Белгородском и Красногвардейском районах;
  • в Старооскольском, Губкинском, Шебекинском, Яковлевском городских округах.

Подробности можно уточнить в офисе продаж: 8 800 5555 031.

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#Новости#Коттеджный поселок#Дом#Микрорайоны ИЖС#Микрорайон#Бик#Партнёрский материал#Общество
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