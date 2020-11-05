АО «БИК» принимает заявки на бронирование участков в коттеджном посёлке «Новые сады»

Участки, оставшиеся свободными в 60 жилых массивах ИЖС АО «БИК» посёлков Новосадовый, Ближняя Игуменка, Разумное, Стрелецкое и других, компания предлагает без обременений. При покупке застройщик сразу оплачивает стоимость участка и строительство инженерных сетей, после чего получает право вести строительство в своём темпе и освобождается от исполнения традиционных условий региональной программы. Преимущество оценят те клиенты, которые не готовы ожидать освоения массива в течение семи лет и хотят возвести дома в более короткие сроки. Забронировать участки по этой акции можно: