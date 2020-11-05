АО «БИК» принимает заявки на бронирование участков в коттеджном посёлке «Новые сады»

Posted 5 ноября 2020, 08:24
Published 5 ноября 2020, 08:24
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
С апреля текущего года в рамках региональной программы АО «БИК» предоставляет профессиональным застройщикам участки для застройки на льготных условиях. Так, строительные компании должны в течение года построить и ввести в эксплуатацию дома, при этом срок обременений на участки сокращается до года. Примером воплощения данной программы в жизнь является строительство домов в микрорайоне Таврово-9.
Всего, по данным АО «БИК», с момента старта в проект включились 28 компаний, которым предоставили для строительства домов 268 земельных участков. Одна из лучших локаций индивидуальной застройки, которые предлагает АО «БИК», с комфортными домами по доступной цене — коттеджный посёлок «Новые сады», который находится в микрорайоне Новосадовый-41.
Посёлок состоит из 146 участков площадью от восьми до 15 соток. Для возведения домов белгородцам предлагают большой выбор типовых проектов и строительных технологий. Можно выбрать как традиционные каменные дома, так инновационные каркасные или гибридные варианты в разном ценовом сегменте. Площадь домов − от 52 до 183 кв. м., а цена стартует от 2,2 млн рублей.
Свои проекты белгородцам предлагают различные компании, такие как ЖБК-1, ГК «Сталеон», «Дом31» и другие.
Механизм покупки дома достаточно простой:
Сам микрорайон Новосадовый-41 расположен в 7−10 минутах езды от Белгорода, здесь есть детский сад и начальная школа, около 20 магазинов, фитнес-клуб, салон красоты, пекарни и аптека. А ещё в 2021 году планируется строительство школы на 1000 учеников.
Также АО «БИК» запускает акцию для частных застройщиков, которые не располагают большим количеством времени на строительство дома и хотят отметить новоселье в короткие сроки. Землю в жилых массивах, где введено в эксплуатацию 80 и более процентов домов, можно приобрести на спецусловиях.
Участки, оставшиеся свободными в 60 жилых массивах ИЖС АО «БИК» посёлков Новосадовый, Ближняя Игуменка, Разумное, Стрелецкое и других, компания предлагает без обременений. При покупке застройщик сразу оплачивает стоимость участка и строительство инженерных сетей, после чего получает право вести строительство в своём темпе и освобождается от исполнения традиционных условий региональной программы. Преимущество оценят те клиенты, которые не готовы ожидать освоения массива в течение семи лет и хотят возвести дома в более короткие сроки. Забронировать участки по этой акции можно:
Подробности можно уточнить в офисе продаж: 8 800 5555 031.