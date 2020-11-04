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В Белгородской области собака застряла между стенами гаражей

4 ноября 2020, 09:48
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Самостоятельно выбраться животное не смогло. Для его спасения пришлось вызывать сотрудников МЧС.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, происшествие случилось утром 3 ноября в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. В службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что на улице Стройучасток между кирпичными стенами гаражей застряла собака. Как она туда попала, неизвестно.

Животное было напугано и не могло выбраться самостоятельно. На место выехал караул пожарно-спасательной части № 37. Пожарные обвязали собаку верёвкой и вытащили на крышу гаража, а потом спустили на землю. Её забрал заявитель, звонивший спасателям.

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