В Белгородской области собака застряла между стенами гаражей

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, происшествие случилось утром 3 ноября в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. В службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что на улице Стройучасток между кирпичными стенами гаражей застряла собака. Как она туда попала, неизвестно.