В Белгородской области собака застряла между стенами гаражей

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, происшествие случилось утром 3 ноября в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. В службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что на улице Стройучасток между кирпичными стенами гаражей застряла собака. Как она туда попала, неизвестно.
Животное было напугано и не могло выбраться самостоятельно. На место выехал караул пожарно-спасательной части № 37. Пожарные обвязали собаку верёвкой и вытащили на крышу гаража, а потом спустили на землю. Её забрал заявитель, звонивший спасателям.