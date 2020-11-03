В медучреждениях Белгородской области не хватает 70 врачей

У нас развёрнуто дополнительно 100 коек на базе Красногвардейской ЦРБ. В регионе функционирует 2757 коек, их занятость на сегодня составляет 83%. Дефицит врачей сохраняется максимально в Красной Яруге, Ракитном и Красном. Всего мы нуждаемся в 70 специалистах. Для первичного звена нужно 55 врачей для взрослых и 15 — для детей.Людмила Крылова