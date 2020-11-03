В медучреждениях Белгородской области не хватает 70 врачей

Замначальника депздрава по Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что в регионе сохраняется нехватка медицинских кадров первичного звена. На 2 ноября в разных медучреждениях области не хватает 70 медиков.
У нас развёрнуто дополнительно 100 коек на базе Красногвардейской ЦРБ. В регионе функционирует 2757 коек, их занятость на сегодня составляет 83%. Дефицит врачей сохраняется максимально в Красной Яруге, Ракитном и Красном. Всего мы нуждаемся в 70 специалистах. Для первичного звена нужно 55 врачей для взрослых и 15 — для детей.Людмила Крылова
В красной зоне как неблагополучные в депздраве отметили Красненский, Алексеевский, Новооскольский, Волоконовский, Корочанский, Прохоровский, Ивнянский, Ракитянский, Краснояружский, Яковлевский, Борисовский и Белгородский муниципалитеты. Ивнянский район пока что остаётся в зелёной зоне и отмечен как эпидблагополучный.
При этом Крылова сообщила, что регион успешно справляется с плановым объёмом тестирования населения на ковид. По плану необходимо тестировать 214 человек на каждые 100 тыс. населения. На сегодняшний день ежедневно тестируют 284 человека, то есть, опережая рекомендуемый план. Всего протестировано 427 712 белгородцев.