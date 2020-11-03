Отзыв о брокере Форекс Оптимум. Возможность инвестиций с минимальными вложениями

Однако новичкам в трейдинге стоит внимательно отнестись к тому, чтобы не использовать в торговле средства, отложенные на другие расходы. Об этом пишут novostivolgograda.ru.
Опытные трейдеры повторяют, что финансовый рынок – это не место для "испуганных денег". Если вы хотите начать торговлю с брокером, у вас должны быть свободные средства, которые вы не боитесь потерять. Довольно часто, судя по репликам на форумах, капитала для инвестиций не хватает. Как начать торговлю с минимумом средств? Вот несколько решений от брокера, имеющих немало положительных оценок в Сети.
Бонус 50% при первом пополнении торгового счета
Каждый новый клиент брокер, открывающий и впервые пополняющий торговый счет в ФОГ, получает от компании половину суммы средств, введенный на счет.
Бонусные средства могут при определенных условиях быть конвертированы в личные средства владельца торгового счета. Необходимая информация об этих условиях есть на сайте компании.
Главное для получения бонуса от Foreх Optimum (и на форумах об этом часто говорят): сумма пополнения должна превышать $100.
«Бонус 50%» от компании даёт следующие преимущества:
Страховой депозит «Форекс Оптимум»
Это наиболее интересное предложение брокера. Им могут воспользоваться владельцы торгового счета Standard, прошедшие процедуру верификации и имеющие статус VIP. Страховка покрывает от 50 до 100% убытка при наступлении страхового случая. При этом необходимо учитывать:
средства страхового бонуса не могут использоваться в сделках;
страховка имеет срок действия на момент просадки до пополнения торгового счета;
данный тип бонуса требует обязательного пополнения торгового счета в период до двух дней с момента зачисления;
бонусные средства брокер возвращает себе сразу после пополнения клиентом торгового счета;
любое нарушение условий предоставления бонусных средств является основанием для отмены бонуса.
Данное предложение «Форекс Опутимум» заслуживает положительного отклика.
Cashback от ФОГ – отзыв
Также доступен для верифицированных VIP-клиентов брокера, работающих со счетом Standard. Кэшбэк предоставляется в конце отчетного месяца и рассчитывается из суммы личных средств, внесенных на торговый счет ранее отчетного периода. Базой для расчета также служит прибыль, полученная в течение текущего месяца.
Препятствием для получения кэшбэка являются:
Важно: кэшбэк предоставляется только за торговые операции по Форекс и CFD на металлы.
Отсутствуют ограничения на вывод бонуса и срок действия.
Специальное предложение «Бонус 100%»
За пополнение торгового счета равное или превышающее $500 брокер начисляет 100% суммы внесенных средств.
Важные особенности предложения:
Резюме
Гибкие условия и разнообразие предложений позволяют при работе в с брокером использовать разные суммы для начала торговли на финансовом рынке. Если у вас есть желание инвестировать, но недостаточно средств для начала торговли, возможно, стоит обратить внимание на это предложение.