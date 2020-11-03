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Отзыв о брокере Форекс Оптимум. Возможность инвестиций с минимальными вложениями

3 ноября 2020, 08:54
Фото: pixabay.com
Дополнительный доход от инвестиций актуален для многих. И предложения брокера Forex Optimum (и отзывы это подтверждают) могут быть интересны для тех, кто решил попробовать себя в роли инвестора. Действительно, финансовый рынок даёт неплохие шансы для получения прибыли.

Однако новичкам в трейдинге стоит внимательно отнестись к тому, чтобы не использовать в торговле средства, отложенные на другие расходы. Об этом пишут novostivolgograda.ru.

Опытные трейдеры повторяют, что финансовый рынок – это не место для "испуганных денег". Если вы хотите начать торговлю с брокером, у вас должны быть свободные средства, которые вы не боитесь потерять. Довольно часто, судя по репликам на форумах, капитала для инвестиций не хватает. Как начать торговлю с минимумом средств? Вот несколько решений от брокера, имеющих немало положительных оценок в Сети.

Бонус 50% при первом пополнении торгового счета

Каждый новый клиент брокер, открывающий и впервые пополняющий торговый счет в ФОГ, получает от компании половину суммы средств, введенный на счет.

Бонусные средства могут при определенных условиях быть конвертированы в личные средства владельца торгового счета. Необходимая информация об этих условиях есть на сайте компании.

Главное для получения бонуса от Foreх Optimum (и на форумах об этом часто говорят): сумма пополнения должна превышать $100.

«Бонус 50%» от компании даёт следующие преимущества:

  • повышение прибыльности торговых операций без дополнительных вложений;
  • возможность конвертации бонусных средств компании в реальные деньги на торговом счете, которые можно вывести при условии активной торговли.

Страховой депозит «Форекс Оптимум»

Это наиболее интересное предложение брокера. Им могут воспользоваться владельцы торгового счета Standard, прошедшие процедуру верификации и имеющие статус VIP. Страховка покрывает от 50 до 100% убытка при наступлении страхового случая. При этом необходимо учитывать:

средства страхового бонуса не могут использоваться в сделках;

страховка имеет срок действия на момент просадки до пополнения торгового счета;

данный тип бонуса требует обязательного пополнения торгового счета в период до двух дней с момента зачисления;

бонусные средства брокер возвращает себе сразу после пополнения клиентом торгового счета;

любое нарушение условий предоставления бонусных средств является основанием для отмены бонуса.

Данное предложение «Форекс Опутимум» заслуживает положительного отклика.

Cashback от ФОГ – отзыв

Также доступен для верифицированных VIP-клиентов брокера, работающих со счетом Standard. Кэшбэк предоставляется в конце отчетного месяца и рассчитывается из суммы личных средств, внесенных на торговый счет ранее отчетного периода. Базой для расчета также служит прибыль, полученная в течение текущего месяца.

Препятствием для получения кэшбэка являются:

  • вывод средств,
  • низкая торговая активность,
  • число лотов меньше объема средств в начале расчетного периода.

Важно: кэшбэк предоставляется только за торговые операции по Форекс и CFD на металлы.

Отсутствуют ограничения на вывод бонуса и срок действия.

Специальное предложение «Бонус 100%»

За пополнение торгового счета равное или превышающее $500 брокер начисляет 100% суммы внесенных средств.

Важные особенности предложения:

  • ограниченный срок действия;
  • не может служить буфером при просадках;
  • используется только как маржа;
  • может быть предоставлен неограниченное количество раз;
  • бонус не может превышать $3000 по одному счету.

Резюме

Гибкие условия и разнообразие предложений позволяют при работе в с брокером использовать разные суммы для начала торговли на финансовом рынке. Если у вас есть желание инвестировать, но недостаточно средств для начала торговли, возможно, стоит обратить внимание на это предложение.

#Новости#Общество
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