Отзыв о брокере Форекс Оптимум. Возможность инвестиций с минимальными вложениями

Опытные трейдеры повторяют, что финансовый рынок – это не место для "испуганных денег". Если вы хотите начать торговлю с брокером, у вас должны быть свободные средства, которые вы не боитесь потерять. Довольно часто, судя по репликам на форумах, капитала для инвестиций не хватает. Как начать торговлю с минимумом средств? Вот несколько решений от брокера, имеющих немало положительных оценок в Сети.