Конец ретроградного Меркурия и хороший отдых: что обещают звёзды на среду 4 ноября

Не будут отставать от них и Скорпионы, которые всю первую половину дня будут носиться как блоха в сарафане. Разберитесь со всеми срочными делами быстро, потому что после обеда наступит благодатное затишье. Не вкладывайте деньги в инвестиции, бизнес и новый стартап. Уделите время своей многострадальной тушке: пополощите её в тёплой водичке с пеной, сделайте массаж. Будьте осторожны в общении с партнёром — у него в эту среду мозги могут быть немного набекрень.