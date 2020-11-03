Конец ретроградного Меркурия и хороший отдых: что обещают звёзды на среду 4 ноября

Овны в эту среду решат оторваться по полной и могут уйти в шальной загул что та императрица. Не пейте больше, чем может отфильтровать ваша печень, и не нарывайтесь на неприятности. Если душа требует праздника, то танцуйте на балконе и пойте в открытую форточку. Собирать вокруг себя покашливающих людишек не нужно — самоизолируйтесь с приятной компанией, с которой уже успели обменяться соплями в последние две недели.
У Тельцов хороший день для воркования с любимым человеком, котом или на крайний случай мышью, пойманной в кладовке на краже гречки. Не проявляйте в среду никакой агрессии, будьте мягкими и пушистыми, забудьте, что у вас вообще есть рога, на которые иногда хочется поднять туповатого коллегу. Займитесь семейными хлопотами и приготовьте ароматную шарлотку.
Близнецам птичка принесёт на хвосте новости. Звёзды говорят, что известие будет значительным для вас, но вот будет это тенькающая синичка с хорошей весточкой или злобный казуар, готовый клюнуть вас в макушку, — не уточняют. Не лялякайте по телефону за рулём и не трындите в общественном транспорте. Окружающих могут раздражать подробности вашей жизни.
В кои-то веки 4 ноября Раки будут любить не глазами, а ценить окружающих за богатый внутренний мир. Мир может быть населён тараканами-мутантами, но от этого он не становится менее привлекательным. День хорош для творчества и интеллектуальной деятельности. Если лень саморазвиваться, то хотя бы смените чтение пабликов с мемами на какую-нибудь книгу. Но всё-таки учтите, что Донцова не считается. Тут уж лучше продолжайте читать смешнявочки в интернете.
Львам Луна решила не очень помогать в эту среду, поэтому добиваться всего придётся самостоятельно, не дожидаясь подачек от звёздных покровителей. Наладьте отношения с членами семьи, прекратите быть тем самым жидким котом, который утекает прямо из-под руки в тот момент, когда его хотят погладить. Всю среду можно клубочиться под одеялком и не беспокоиться о том, что где-то вас ждут дела. Подождут.
Девам Луна рекомендует прикинуться слабенькими дурочками-простушками и навязываться сердобольным знакомым с просьбой о помощи. Самостоятельно преодолеть трудности не получится из-за того, что вас не воспринимают всерьёз, поэтому компаньон вам нужен чисто для устрашающего вида. Не обязательно искать кандидатуру, по внешности близкую к Валуеву, достаточно просто, чтобы человек умел с серьёзным видом умно молчать. В отличие от вас.
Весам в этот внезапный выходной с высокой вероятностью отдохнуть не получится. На вас могут свалиться срочные дела. Пожар в борделе во время наводнения — так обычно характеризуют подобные дни. Постарайтесь сами не впадать в панику и не рвать на себе волосы в самых труднодоступных местах. Если сможете спокойно отнестись к внеурочной работе — получите хорошие бонусы.
Не будут отставать от них и Скорпионы, которые всю первую половину дня будут носиться как блоха в сарафане. Разберитесь со всеми срочными делами быстро, потому что после обеда наступит благодатное затишье. Не вкладывайте деньги в инвестиции, бизнес и новый стартап. Уделите время своей многострадальной тушке: пополощите её в тёплой водичке с пеной, сделайте массаж. Будьте осторожны в общении с партнёром — у него в эту среду мозги могут быть немного набекрень.
Стрельцы в среду могут смело с разбега запрыгивать в старую телегу отложенных дел и с улюлюканьем мчаться под горку этой рутины. Все начинания будут даваться легко, поэтому с утра сделайте самую неприятную работу, чтоб побыстрее от неё отделаться. Вы в эту среду будете сиять как Эдвард Каллен на солнышке, поэтому пускайте зайчиков в окружающих и подмигивайте симпатичному приятелю. Искорка может не только пробежать, но и дать прикурить вам обоим.
Со всем своим козерожьим упрямством представители знака будут игнорировать своё здоровье. Надежда на то, что всё само как-нибудь рассосётся, — это прямо про вас. Нет, кариес, беременность и инфаркт сами не проходят, поэтому звёзды советуют 4 ноября уделить внимание своим внутренним органам. В противном случае уже другие внутренние органы будут расследовать причину вашего внезапного отчаливания к духам предков. Если чувствуете себя хорошо и недавно были у врача, то просто займитесь спортом, погуляйте и не употребляйте всякого неполезного.
Водолеям в среду особо везти не будет — разве что на шишки и внезапные травмы, полученные самым нелепым образом. Возможны столкновения с суровой реальностью, силовыми структурами и представителями органов власти. Если есть возможность прикинуться кабачком, то кабачкуйте весь день и вообще никуда не выходите, кроме кухни и туалета. Домашние хлопоты можно оставить на другой день, а эту среду посвятить отдыху.
У Рыб возможны коммерческие предложения, удачные сделки и хорошее вложение средств. Во вторую половину дня ориентируйтесь на своё самочувствие и внутреннее состояние. Если чувствуете, что внутри зреет противный комок, как перед родительским собранием в детстве, то посмотрите предложения психоаналитиков в вашем городе. Не запускайте ситуацию тревожности и пейте витамин D.