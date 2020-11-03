Группа НЛМК расширяет использование беспилотных летательных аппаратов

Использование беспилотных летальных аппаратов вместе с современными инструментами обработки данных – новый бизнес-процесс на базе высоких технологий. Он позволяет оперативно получать информацию для решения самых разных задач: от производственных и логистических до экологических. Компания планирует масштабировать применение беспилотных летательных аппаратов на все площадки.Сергей Чеботарёв, вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК