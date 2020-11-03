Группа НЛМК расширяет использование беспилотных летательных аппаратов

Posted 3 ноября 2020,, 10:50
Published 3 ноября 2020,, 10:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Беспилотники будут применяться для геологоразведочных работ в карьере, мониторинга состояния дорог, теплосетей, линий электропередач и других инфраструктурных объектов. Экономический эффект от расширения использования технологии БПЛА оценивается на уровне 100 млн рублей в год.
Использование аэрофотосъёмок расширит возможности компании в ряде производственных процессов, в частности:
Общий объём аэрофотосъёмочных работ центра БПЛА составит около 600 полётов в год над 150 объектами площадью 5 тыс. гектаров.
Использование беспилотных летальных аппаратов вместе с современными инструментами обработки данных – новый бизнес-процесс на базе высоких технологий. Он позволяет оперативно получать информацию для решения самых разных задач: от производственных и логистических до экологических. Компания планирует масштабировать применение беспилотных летательных аппаратов на все площадки.Сергей Чеботарёв, вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК
Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.
НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании – одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA – 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).
Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделён на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.