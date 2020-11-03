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Posted 3 ноября 2020,, 10:50

Published 3 ноября 2020,, 10:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Группа НЛМК расширяет использование беспилотных летательных аппаратов

3 ноября 2020, 10:50
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, создала на базе горнорудных активов центр обработки и анализа данных, полученных с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Беспилотники будут применяться для геологоразведочных работ в карьере, мониторинга состояния дорог, теплосетей, линий электропередач и других инфраструктурных объектов. Экономический эффект от расширения использования технологии БПЛА оценивается на уровне 100 млн рублей в год.

Использование аэрофотосъёмок расширит возможности компании в ряде производственных процессов, в частности:

  • Появится более точный и оперативный инструмент сбора информации для геологоразведки и других маркшейдерских работ;
  • Фотограмметрия позволит более точно определять содержание железа и его распределение в горной массе сразу же после взрыва. Это даст возможность более эффективно регулировать отгрузку руды из карьера, чтобы получать сырьё с определенным содержанием железа для стабильной работы обогатительной фабрики;
  • С помощью беспилотников будет контролироваться состояние дорог в карьере. Это позволит своевременно ремонтировать дороги, что повлияет на уровень расхода топлива, срок службы шин и периодичность ремонтов карьерных самосвалов;
  • Беспилотники позволят осуществлять тепловизионную съёмку для сокращения теплопотерь зданий и теплосетей, снимать опасные или труднодоступные объекты, такие как дымовые и вентиляционные трубы, хвостохранилище и другие.

Общий объём аэрофотосъёмочных работ центра БПЛА составит около 600 полётов в год над 150 объектами площадью 5 тыс. гектаров.

Использование беспилотных летальных аппаратов вместе с современными инструментами обработки данных – новый бизнес-процесс на базе высоких технологий. Он позволяет оперативно получать информацию для решения самых разных задач: от производственных и логистических до экологических. Компания планирует масштабировать применение беспилотных летательных аппаратов на все площадки.Сергей Чеботарёв, вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании – одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA – 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции – на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделён на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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