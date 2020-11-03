Буцаев уже в регионе, а у Дитриха федеральные связи: эксперты о посте губернатора

2 ноября в СМИ заговорили о назначении на пост губернатора Белгородской области Евгения Дитриха, который на данный момент является главой Минтранса. Информацию подтвердили два близких к Кремлю человека. Однако до этого дня многие белгородцы были уверены, что кресло главы региона займёт появившийся в области сразу же после ухода Евгения Савченко Денис Буцаев.
Ранее эксперты-политологи уже высказывались по поводу отставки Савченко, кандидатуры Буцаева и невозможности выбора преемника. В этот раз редакция ИА «Бел.Ру» попросила оценить шансы Буцаева и Дитриха занять место губернатора Белгородской области и пояснить, почему так затянулся процесс назначения человека на эту должность и кто ещё мог бы управлять регионом.
Политтехнолог и коуч Алёна Август считает нормальным и вполне понятным затяжной выбор кандидата на место Савченко. «Прошлый губернатор занимал должность на протяжении долгих лет и делал это очень успешно. Он принял решение уйти, но не назначил чёткого преемника. Нет человека, который готов был бы занять этот пост. Во всяком случае, в публичном пространстве такого нет. Сейчас важно отобрать такого кандидата, чтобы результат, как минимум, не изменился в худшую сторону, так как Савченко был не только успешным губернатором, но и губернатором с высокой степенью доверия, что не очень часто случается в регионах», — считает Август.
России известны много примеров, когда варяги с очень хорошими деловыми данными не были приняты на территории. Работа с людьми, взаимоотношение с местными элитами, федеральным центром — все эти области влияния, по мнению Алёны Август, необходимо учитывать.
Что касается Дениса Буцаева или Евгения Дитриха, у первого есть хороший опыт работы в таком сложном регионе, как Подмосковье, на уровне федеральных проектов — тоже. Сложно сказать, что он чего-то не умеет или не знает. Тем не менее как раз сейчас, возможно, оценивают, как кто-то другой может быть воспринят.
У Буцаева есть какие-то преференции, так как он уже на территории, может выстраивать взаимоотношения с местными. Но у Дитриха федеральные позиции покрепче. У него больше связей, возможностей привлекать инвестиции в регион. Мы понимаем, что важно не только сохранить то, что было достигнуто при Савченко, но и помнить, что сейчас пандемия, сокращение деловой активности. Алёна Август, политтехнолог
Такая ситуация, по мнению эксперта, требует допстраховки, финансовой подушки. Люди, независимо от того, работает экономика или нет, всегда хотят есть. Нужно это учитывать и решать вопрос.
Владимир Слатинов из Института гуманитарно-политических исследований уточнил, что прогнозировать назначение губернатора сложно, так как «кадровые решения принимаются не в режиме прозрачности, а на основании закулисных интриг и борьбы различных групп интересов. Ещё в начале сентября белгородцы не знали, кто такой Буцаев».
Такая же ситуация с Дитрихом, хотя он более статусный человек, чем Буцаев. Но система назначений абсолютно непрозрачная, и прогнозирование превращается в гадание на кофейной гуще. Мы имеем внезапную отставку губернатора, появление Дениса Буцаева, о котором никто не знал в регионе, назначение его первым замом и уход Савченко в Совет Федерации. Владимир Слатинов, политолог
Если связать вышеперечисленные события, рождаются две версии, которые никто не подтвердил и не опроверг:
Но есть и тот факт, что уже больше месяца Денис Буцаев не утверждается Кремлём на врио губернатора, а это говорит о том, что не важны версии. Важно то, что кандидатура Буцаева в Кремле подвисла и не приняли до сих пор никакого сценария, считает политолог. По всей видимости, это ещё говорит о том, что его шансы на этот пост мизерны, хоть в теории и существуют.
С точки зрения Слатинова, ситуация склоняется в сторону назначения Евгения Дитриха. «Если вспомнить 2017 год и встречу с Путиным, то президент публично сказал Савченко приготовить преемника. Это эксклюзивный статус, который Евгений Степанович потом, видимо, потерял. Против Савченко играли мощные силовые группы, которые дискредитировали его в глазах Кремля. Огромная трилогия в „Новой газете“ тоже повлияла», — заявил Владимир Слатинов.
Не исключено, что придёт Дитрих. Если оправдаются слухи, что министр уходит со своего поста, ему надо трудоустроиться и отправить его в передовой экономический регион (Белгородчина — лакомый кусок для заинтересованных влиятельных групп) — это неплохая компенсация за уход с должности.
Тем более, как утверждает эксперт, статус Буцаева явно не совсем соответствует статусу развитой Белгородчины. Если бы приехал цельный министр, это был бы некий жест уважения со стороны Кремля к Белгородской области.
Структура игроков в регионе устоявшаяся. Есть ещё и те, кто находится вне, но тоже хотели бы активно использовать местные ресурсы. Фигура Дитриха будет ещё и выгодной: человек статусный, вокруг региона много интересов, а он будет относительно независим от давления групп. Он не аффилирован с местными элитами, но имеет достаточно связей и ресурсов, чтобы противостоять сильному давлению заинтересованных людей, которые пользовались бы Белгородчиной, как лакомым куском. Но столкновение, несомненно, будет сложным. Владимир Слатинов, политолог
О сроках выбора врио губернатора Владимир Слатинов также упомянул. По его мнению, скоропостижная отставка Савченко поставила многих, в том числе в администрации президента, в неудобную ситуацию. Причина — готового кадра для региона не было. Всё, что случилось, случилось неожиданно для всех. Это уникальная ситуация: больше месяца никто не утверждается в статусе врио.
Буцаев по каким-то причинам оказался неподходящим, хотя он прошёл школу губернаторов, которая есть в РФ. Продавить его на должность сразу не получилось. Почему — нельзя сказать до конца уверенно. Кремль взял паузу до момента определения подходящей кандидатуры.