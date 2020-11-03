Буцаев уже в регионе, а у Дитриха федеральные связи: эксперты о посте губернатора

Политтехнолог и коуч Алёна Август считает нормальным и вполне понятным затяжной выбор кандидата на место Савченко. «Прошлый губернатор занимал должность на протяжении долгих лет и делал это очень успешно. Он принял решение уйти, но не назначил чёткого преемника. Нет человека, который готов был бы занять этот пост. Во всяком случае, в публичном пространстве такого нет. Сейчас важно отобрать такого кандидата, чтобы результат, как минимум, не изменился в худшую сторону, так как Савченко был не только успешным губернатором, но и губернатором с высокой степенью доверия, что не очень часто случается в регионах», — считает Август.