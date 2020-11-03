Белгородец заплатил 109 штрафов ГИБДД после ареста Toyota Tundra

Мужчина ездил на высокой скорости, из-за чего у него накопился долг в 103 тыс. рублей перед Госавтоинспекцией. Приставы объявляли водителя и его автомобиль в розыск, а после арестовали и отправили на спецстоянку пикап.

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