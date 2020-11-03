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Белгородец заплатил 109 штрафов ГИБДД после ареста Toyota Tundra

3 ноября 2020, 09:39
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина ездил на высокой скорости, из-за чего у него накопился долг в 103 тыс. рублей перед Госавтоинспекцией. Приставы объявляли водителя и его автомобиль в розыск, а после арестовали и отправили на спецстоянку пикап.

Житель Белгородского района накопил 109 штрафов за превышение скорости на общую сумму 103 тыс. рублей. В добровольный срок водитель не погасил задолженность, на приём к приставу не являлся и по месту регистрации не проживал. Мужчину и его автомобиль объявили в розыск.

Сотрудники регионального управления ФССП нашли белгородца и разыскиваемый транспорт. Приставы арестовали автомобиль Toyota Tundra и отправили его на спецстоянку.

После этого белгородец погасил задолженность, а также исполнительский сбор 175 тыс. рублей.

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