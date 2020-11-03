Белгородец заплатил 109 штрафов ГИБДД после ареста Toyota Tundra

Житель Белгородского района накопил 109 штрафов за превышение скорости на общую сумму 103 тыс. рублей. В добровольный срок водитель не погасил задолженность, на приём к приставу не являлся и по месту регистрации не проживал. Мужчину и его автомобиль объявили в розыск.
Сотрудники регионального управления ФССП нашли белгородца и разыскиваемый транспорт. Приставы арестовали автомобиль Toyota Tundra и отправили его на спецстоянку.
После этого белгородец погасил задолженность, а также исполнительский сбор 175 тыс. рублей.