Варламов раскритиковал надземный переход в Старом Осколе

Удивительно, но российские автомобилисты продолжают считать, что городские улицы должны быть в их полном распоряжении, что мчаться по городу 80 км/ч — это норма, что жалкие пешеходишки-кегли должны сами убрать себя из города — в идеале не выходить из дома вообще, но если уж выходят, то пусть карабкаются, мучаются и обходят. И, к сожалению, российские чиновники всячески поддерживают подобную стратегию городского развития, продолжая строить новые внеуличные переходы и огораживая тротуары.из блога Ильи Варламова