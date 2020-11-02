Варламов раскритиковал надземный переход в Старом Осколе

В Старом Осколе женщина решила перейти дорогу в неположенном месте, рядом с надземным переходом, из-за чего её чуть не сбила машина: водитель вовремя остановился. Большинство пользователей, которые посмотрели видеозапись, поддержали автомобилиста.
Однако урбанист Илья Варламов в своём блоге раскритиковал не пешехода, а ошибку местных властей. Он в очередной раз напомнил о неудобных надземных переходах: ими не могут пользоваться инвалиды, пенсионеры, мамы с колясками, люди с багажом. Их избегают и остальные пешеходы, из-за чего возникают такие аварийные ситуации.
При этом до ближайшего наземного перехода, по словам Варламова, оскольчанам нужно сделать крюк около 600 метров.
Удивительно, но российские автомобилисты продолжают считать, что городские улицы должны быть в их полном распоряжении, что мчаться по городу 80 км/ч — это норма, что жалкие пешеходишки-кегли должны сами убрать себя из города — в идеале не выходить из дома вообще, но если уж выходят, то пусть карабкаются, мучаются и обходят. И, к сожалению, российские чиновники всячески поддерживают подобную стратегию городского развития, продолжая строить новые внеуличные переходы и огораживая тротуары.из блога Ильи Варламова
Вместе с тем урбанист отметил, что в Белгороде поняли: от надземных и подземных переходов нужно отказываться. В апреле, напомним, в районе Центрального рынка заработал наземный пешеходный переход со светофором. Кроме этого, наземными пешеходными переходами оборудуют остановки «Родина», «Стадион» и «Энергомаш».