В кинотеатре Белгорода бесплатно покажут пять фильмов о правах человека

Акция состоится с 9 по 13 ноября. Начнётся фестиваль фильмов о правах человека с показа киноленты «Семь пар нечистых» (16+) режиссёров Кирилла Белевича и Юрия Ильина.
На следующий день, 10 ноября, зрителям представят художественный фильм «Простой карандаш» (реж. Наталья Назарова, 16+). 11-го числа запланирован показ фильма «Смотри как я» (реж. Егор Сальников, 12+). 12 ноября на экран выйдет кинолента «Керосин» (реж. Юсуп Разыков, 16+). Завершится фестиваль показом фильма «Это не навсегда» (реж. Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн, 12+).
Сеансы пройдут в киноцентре «Русич». Художественное кино будут показывать в 18:30.
В 12:00 в фестивальные дни зрителям представят документальные ленты:
Вход бесплатный. Пригласительные билеты можно приобрести в кассе киноцентра и на сайте фестиваля www.stalkerfest.org.
Заполняемость зала будет 50%-ной. Зрителей обеспечат масками и антисептиками.
Кинофестиваль проводит Гильдия кинорежиссёров России при поддержке филиала Фонда Розы Люксембург в России. Главные цели акции — «формирование правового сознания общества средствами кинематографа и популяризация лучших фильмов о правах человека».