В кинотеатре Белгорода бесплатно покажут пять фильмов о правах человека

В областном центре пройдёт благотворительная акция Международного фестиваля «Сталкер»: киноленты будут показывать пять дней. Кроме этого, запланированы творческие встречи с авторами и обсуждения фильмов со зрителями. Вход свободный.

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