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В кинотеатре Белгорода бесплатно покажут пять фильмов о правах человека

2 ноября 2020, 11:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
В областном центре пройдёт благотворительная акция Международного фестиваля «Сталкер»: киноленты будут показывать пять дней. Кроме этого, запланированы творческие встречи с авторами и обсуждения фильмов со зрителями. Вход свободный.

Акция состоится с 9 по 13 ноября. Начнётся фестиваль фильмов о правах человека с показа киноленты «Семь пар нечистых» (16+) режиссёров Кирилла Белевича и Юрия Ильина.

На следующий день, 10 ноября, зрителям представят художественный фильм «Простой карандаш» (реж. Наталья Назарова, 16+). 11-го числа запланирован показ фильма «Смотри как я» (реж. Егор Сальников, 12+). 12 ноября на экран выйдет кинолента «Керосин» (реж. Юсуп Разыков, 16+). Завершится фестиваль показом фильма «Это не навсегда» (реж. Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн, 12+).

Сеансы пройдут в киноцентре «Русич». Художественное кино будут показывать в 18:30.

В 12:00 в фестивальные дни зрителям представят документальные ленты:

  • 9 ноября «Свидетели любви», реж. Наталия Гугуева, 12+
  • 10 ноября «Узаконенная боль», реж. Ангелина Подорожная, 16+
  • 11 ноября «Против течения», реж. Григорий Курдяев, 12+
  • 12 ноября «Юра – музыкант», реж. Павел Селин, 16+
  • 13 ноября «Кулаков великого предела», реж. Владимир Непевный, 18+

Вход бесплатный. Пригласительные билеты можно приобрести в кассе киноцентра и на сайте фестиваля www.stalkerfest.org.

Заполняемость зала будет 50%-ной. Зрителей обеспечат масками и антисептиками.

Кинофестиваль проводит Гильдия кинорежиссёров России при поддержке филиала Фонда Розы Люксембург в России. Главные цели акции — «формирование правового сознания общества средствами кинематографа и популяризация лучших фильмов о правах человека».

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