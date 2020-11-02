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В Белгородской области ввели тотальный масочный режим

2 ноября 2020, 08:51
Фото: Бел.Ру
С 28 октября в Белгородской области действует постановление, одним из главных предписаний которого стало обязательное ношение масок в общественных местах. Нарушителям пригрозили штрафами.

Маски необходимо использовать в помещениях, транспорте, такси, в лифтах и на парковках, уточнили в правительстве области. На оперативном совещании глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева заявила, что нарушители будут нести персональную ответственность.

Помимо этого, в Белгородской области ограничено проведение спортивных и развлекательных мероприятий. Исключением станут те, которые запланированы на открытом воздухе с использованием защитных средств.

Людям от 65 лет предписано соблюдать самоизоляцию. Им рекомендовано не ходить по местам массового скопления людей, а для помощи таким гражданам привлекут социальных и медицинских работников.

Работодатели могут перевести некоторых сотрудников на удалённый режим и отказаться от корпоративных праздников. Этими мерами власти рассчитывают стабилизировать ситуацию по распространению коронавируса.

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#Новости#Роспотребнадзор#Коронавирус#Масочный режим#Штрафы#Общество
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