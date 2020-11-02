В Белгородской области ввели тотальный масочный режим

Маски необходимо использовать в помещениях, транспорте, такси, в лифтах и на парковках, уточнили в правительстве области. На оперативном совещании глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева заявила, что нарушители будут нести персональную ответственность.