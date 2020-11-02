Перевозчикам в Белгороде компенсируют из бюджета льготный проезд для студентов

Posted 2 ноября 2020,, 08:13
Published 2 ноября 2020,, 08:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В городской администрации утвердили порядок предоставления субсидий перевозчикам на компенсацию потерь в доходах из-за перевозок по льготным проездным студентов и аспирантов.
Деньги на эти цели предоставят из бюджета, распорядителем средств является департамент городского хозяйства. Субсидии будут выделять ежегодно на срок с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
Чтобы получить компенсацию, перевозчикам нужно собрать необходимые документы — список есть в тексте постановления.
Размер субсидии рассчитают по формуле: S = (F-L) x n, где S — сумма субсидии, F — фактическая стоимость проезда, L — сумма списания, а n — количество учтённых поездок. Департамент городского хозяйства проверит данные по отчёту банка-эквайера.
В случае нарушений перевозчику придётся вернуть субсидию в городской бюджет.
Льготные проездные в Белгороде положены студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ОВЗ и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования. С 1 сентября в месяц им начисляют 18 поездок стоимостью 10 рублей каждая. Заявку на оформление льготных проездных нужно подать через региональный портал госуслуг.