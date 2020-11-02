Перевозчикам в Белгороде компенсируют из бюджета льготный проезд для студентов

Льготные проездные в Белгороде положены студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ОВЗ и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования. С 1 сентября в месяц им начисляют 18 поездок стоимостью 10 рублей каждая. Заявку на оформление льготных проездных нужно подать через региональный портал госуслуг.