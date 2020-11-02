Будущие жители микрорайона Дубровка под Белгородом записали видеообращение к Буцаеву

Исходя из стоимости арендной платы в месяц на домовладение и количества частных домовладений в мкр Дубровка, управляющая компания будет получать 325 тысяч рублей в месяц (2500 руб *130 домов) за уборку муниципальной собственности. В год стоимость обслуживания территорий общего пользования обойдётся участникам программы «Новая жизнь. ИЖС» в 3,9 миллиона рублей. А за семь лет аренды участков управляющая компания, нанятая АО «Дирекция ЮЗР», незаконно обогатится на 27 300 000 рублей.