Будущие жители микрорайона Дубровка под Белгородом записали видеообращение к Буцаеву

Белгородцы — участники проекта «Новая жизнь. ИЖС» записали видеообращение к первому замгубернатора Денису Буцаеву. Запись с комментарием появилась в группе «Чёрного списка» ИА «Бел.Ру» во «ВКонтакте».
Будущие жители Дубровки пожаловались, что при вступлении в ЖНК «Новая жизнь» в договоре указывалась стоимость дома вместе с участком. Обратившиеся прикрепили фотографию документа.
В группе проекта «Новая жизнь. ИЖС» во «ВКонтакте» 29 октября появилось разъяснение порядка оформления прав. Будущим жителям сообщили, что участок белгородцам передадут не в собственность, а в аренду на семь лет с последующим выкупом земли. По словам обратившихся, ЖНК «Новая жизнь» и АО «Дирекция ЮЗР» приняли это решение в одностороннем порядке. На период рассрочки собственником участков останется оператор проекта.
Арендная плата составит 2,5 тыс. рублей в месяц с одного домовладения. Согласно информации в группе (скриншоты прикреплены ниже), средства направят на «обеспечение надлежащего обслуживания территории» Дубровки. Оператор проекта наймёт управляющую компанию для уборки, полива и ухода за газонами и деревьями.
Исходя из стоимости арендной платы в месяц на домовладение и количества частных домовладений в мкр Дубровка, управляющая компания будет получать 325 тысяч рублей в месяц (2500 руб *130 домов) за уборку муниципальной собственности. В год стоимость обслуживания территорий общего пользования обойдётся участникам программы «Новая жизнь. ИЖС» в 3,9 миллиона рублей. А за семь лет аренды участков управляющая компания, нанятая АО «Дирекция ЮЗР», незаконно обогатится на 27 300 000 рублей.
из текста жалобы в «Чёрном списке»
Белгородцы подчеркнули, что это не первая проблема в Дубровке. Ранее участники проекта жаловались на увеличившуюся стоимость домов за счёт доначисления платы за подключение газа, а также на одностороннюю замену оператором строительных и отделочных материалов «на более дешёвые».
Корреспонденты ИА «Бел.Ру» пытались дозвониться в АО «Дирекция ЮЗР», однако ни по одному номеру ответа не было.